Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno l’Unione Europea è pronta incontrare l’Italia sui ricollocamenti come ha chiesto il premier Giuseppe Conte dopo il vertice di questa notte a Palazzo Chigi Intanto il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del ministro Salvini sul mancato rispetto degli impegni per la ridistribuzione volontaria evita il governo italiano a rivedere i suoi dati astenersi da ripetere in futuro lo chiede in futuro meccanismi di sbarco più rapidi e soluzioni di accoglienza solidali affidabili sbarco di 51 migranti Intanto in Calabria una persona risulta dispersa arrestati due presunti scafisti parliamo della TAV serve ancora qualche giorno per analisi costi-benefici lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture Toninelli spiegando che l’analisi arrivata ma oggi ufficialmente non c’è perché sottoposto al vaglio di conformità è un lavoro che comporta qualche giorno terminato metteremo il protocollo E diremo che ufficialmente l’analisi esiste a quel punto ci sarà un confronto nella maggioranza il vicepremier Matteo Salviniribadisce il suo Sì alla tav e apre un referendum in caso che l’analisi tecnici fosse negativa prima io invece ricorda che il MoVimento 5 Stelle è contro l’Opera per il governatore del Piemonte che è un pelino lo scontro lega Movimento 5 Stelle danneggia il paese e lunedì prossimo si terrà l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una delegazione della Anzi relativamente al DL sicurezza la legge di bilancio l’annunciata Maldive del comitato direttivo dell’associazione dei comuni di vice presidente vicario dell’anci Roberto Pella in quella sede Chiederemo di modificare ha spiegato l’applicazione tecnica del decreto fa bene con te a incontrare i sindaci un caffè non si nega a nessuno ovviamente il decreto funziona non si tocca rimani così come afferma Salvini chiusura notizie di cronaca uno snowboarder italiano è morto a causa di una caduta mentre sciava fuoripista sopra Courmayeur secondo quanto si è appreso la vittima è precipitata da un salto di roccia insieme a lui c’era un altro snowboarder che è rimasto illeso e ha dato l’allarme Sul posto sono intervenuti in soccorso alpino Valdostano della Guardia di Finanza e tutto grazie per averci seguito le news tornare alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa