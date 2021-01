Ultime Notizie Roma del 10-01-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera da redazione da Francesco Vitale in studio covid 16 gennaio il nuovo dpcm domani vertice tra governo e regioni italiane reazione ancora oggi da domani resteranno in questa fascia 5 regioni mentre il resto del paese sarà in giallo rafforzato domani ad un vertice tra governo regioni sul prossimo dpcm in vigore dal 16 ipotesi è quella di una zona rossa che scatta Se l’incidenza settimanale dei casi si è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oltre 583 Mila e vaccinate in Italia somministrata il 63,5% delle dosi distribuite a livello nazionale sono stati vaccinati finora 360635 donne e 222315 uomini di cui 164535 in età compresa tra i 50 Ei 59 anni attese Per lunedì le prime 40dosi di moderna De Luca afferma che in campagna le dosi sono esaurite i numeri sconfiggono le parole così Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri commenta i dati dei vaccini mezz’ora in più su Rai3 l’Italia Rivendica messo in campo un piano Evidentemente capace Siamo semplicemente il paese leader in Europa per dosi somministrate anche la Lombardia si sta mettendo al ritmo delle altre giunge fino alla fine del 1020 noi guardavamo Il numero dei contagiati Invece tutti Ora possiamo guardare anche quello dei vaccinati prima c’era solo il buio Ora anche la luce ha detto Arcuri rientro in classe domani oltre per i 5 milioni di studenti italiani delle materne elementari e medie tornati sui banchi giovedì scorso VII gennaio anche per i ragazzi delle superiori in Toscana in Abruzzo in Valle D’Aosta che si alterneranno a scuola in base alla percentuale stabilità del 50% a questi numeri vanno aggiunti i bambini delle prime classi delle elementari che torneranno anche loro in presenza domani in Campania andiamo all’estero Harry e sua moglie meghan Il Ducalefesta del sasseto hanno abbandonato i social media e non intenderebbe ho più usare piattaforma e come Twitter Facebook secondo quanto riporta il Sunday Times una fonte vicina alla coppia citata dal quotidiano faccio i due non hanno intenzione di utilizzare i social media per la loro nuova Archive Foundation è che è molto improbabile un ritorno sulle piattaforme a titolo personale ed è tutto vi auguro una buona serata e un buon ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa