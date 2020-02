Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sale 814 numero dei morti per il coronavirus in bilancio già superiore a quello della Sars 6 nuovi casi sulla Diamond Princess domani in Cina si torna a scuola e al lavoro sono rientrati a Roma gli 8 italiani da Buonanotte fra loro anche due neonati nei prossimi giorni Un volo dell’Aeronautica Militare recupererà il diciassettenne di grado ancora alle prese con la febbre negativi test effettuati allo Spallanzani sui due bimbi che erano 356 italiani rimpatriati nei giorni scorsi tavolo interministeriale sul coronavirus Quest’oggi a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i ministri di Maio speranza il nodo della prescrizione ancora in primo piano non mi fermo non diventerò grillino insiste l’idra di Italia viva Matteo Renzisicura di non voler far cadere il governo utilizzare il milleproroghe per modificare il diritto penale Sarebbe uno scatolo ha scritto su Facebook il coordinatore di Italia viva Rosato mi sembra che sia la conferma buon punto di arrivo ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti le Foibe furono una sciagura Nazionale così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha le cerimonie del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe con parole che invitano a coltivare la memoria per contrastare piccole sacche di deprecabile negazionismo militante il vero avversario da battere più forte insidiose l’indifferenza che si nutre spesso della mancata conoscenza Ha detto il capo dello Stato sport calcio Serie A ieri sera la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan in rimonta al l’iniziale 20 hanno risposto brozovic Vecino defray e Lukaku al novantesimo 42 risultatoper l’Inter che agguanta la Juventus in testa alla classifica avanti di una sola lunghezza sulla Lazio che ieri ha battuto il Parma gli altri risultati di ieri la sconfitta del Napoli a Lecce allo stadio San Paolo 3 a 2 per i pugliesi Il Genoa è tornato a vincere 10 sul Cagliari 1 1 tra Brescia e Udinese Il Sassuolo ha vinto 2 a 1 contro la Spal è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa