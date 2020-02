Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale 814 il numero dei morti per il coronavirus un bilancio già superiore a quello della Sars 6 nuovi casi sulla Demon Prince quest’oggi in Cina si torna a scuola e sono rientrati a Roma gli 8 italiani dambone tra loro anche due neonati nei prossimi giorni arriverà anche il diciassettenne di grado ancora alle prese con la febbre negativi test effettuati ospedale Spallanzani Roma su due bimbi che non ho 356 italiani rimpatriati nei giorni scorsi tavolo interministeriale sul coronavirus Quest’oggi a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i ministri di Maio e speranza sulle treno deragliato quest’oggi sarà conferito l’incarico ai consulenti della procura per verificare le cause del deragliamento delRossa nel Lodigiano dovranno vagliare le dichiarazioni rese dai 5 tecnici di RFI indagati che erano intervenuti sul posto e avevano operato sullo scambio della tragedia ieri sono stati prorogati danno sostanzialmente confermato la versione resa da testimoni nei giorni scorsi lo scambio era in posizione corretta racconto che contrasta però con gli elementi in mano una procura che le accuse di avere svolto un’attività non adeguata martedì e mercoledì si terranno Intanto i funerali dei due macchinisti deceduti nell’incidente Nemo argomento quello sul mediterraneo è l’inverno più anomalo degli ultimi 30 anni più 3 ° rispetto alla media stagionale a dirlo al meteorologo Alessandro Gallo se la Atlante climatico 1990 2020 indicava L’Inverno del 90 come di insolito per il continente europeo i dati raccolti offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico intanto la tempesta Chara che si sta abbattendo sul nord Europaanche la chiusura della Tour Eiffel nella giornata di ieri sono state Rinviate le partite di calcio e a proposito di campionato ieri sera ventitreesima giornata nel posticipo l’Inter ha battuto il Milan nel derby 42 in rimonta è crollato il Napoli al San Paolo Il Lecce ha vinto per 3 a 2 sui partenopei nelle altre partite e sorridono Sassuolo e Genoa che hanno battuto rispettivamente spalle Cagliari un punto a testa invece tra Brescia e Udinese è tutto dalla redazione buona giornata

