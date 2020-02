Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione che Luigi in studio a rasai del Sud coreano Bong io ho vince l’Oscar come miglior film miglior film internazionale per la regia e per la sceneggiatura originale infinix migliore attore per Joker di Todd Phillips Renée Zellweger migliore attrice per giù di premiati Brad Pitt e Laura dern com’è non protagonisti a 1917 tre statuette per il sonoro la fotografia gli effetti speciali per Joker anche il riconoscimento per la miglior colonna sonora originale sul red carpet e l’omaggio di Spike Lee a Kobe Bryant uno smoking color viola e oro con il 24 sulla giacca coronavirus sono 908 i morti in Cina 910 considerando i due decessifuori dal paese oltre 40 mila le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia lo ha riferito la National Commission è l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute del paese oggi in Cina si torna a scuola e al lavoro nei prossimi giorni Un volo dell’Aeronautica Militare recupererà il diciassettenne di grado alle prese con la febbre tavolo interministeriale sul coronavirus Quest’oggi a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ministri di Maio speranza Lo studio 1 SAS forza è stato ridipinto ematiche batte di poco Bernie Sanders caucus di Iowa per numero di delegati vinti 14 a 12 Elizabeth warleggan note8 Joe biden 618 il Partito Democratico dopo aver rivisto i risultati con apparente errori l’ex sindaco di South Bend ha ottenuto il 26 25% contro il 26 1% del senatore del Vermont seguono la senatrice delGiuseppe l’ex vicepresidente Joe biden è la tua voce in chiusura l’Inter ha battuto il Milan 4 a 2 nel posticipo della 23esima giornata agganciando la Juventus in testa alla classifica il Napoli è crollato al San Paolo contro il Lecce capito tre a due weekend positivo anche per Sassuolo e Genoa che hanno battuto rispettivamente spalle Cagliari un punto a testa invece per Brescia e Udinese è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa