Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Brasca tuffati al mente stabile in avvio di settimana lo spread tra Btp e Bund tedeschi differenziale a 134 punti base con un tasso di rendimento del decennale italiano dello 0,5% i casi di coronavirus la cui trasmissione è confermata come è venuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbero essere la punta dell’iceberg una commissione di esperti internazionali è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia ha messo in guardia in Un Tweet il direttore generale te lo mette ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione da persone che non hanno fatto viaggi in Cina gli elettori svizzeri hanno approvato la nuova legge contro le discriminazioni basesull’orientamento sessuale il finale prende ma che era stato chiesto da un partito conservatore contrario alla legge ha vinto con il 62% secondo le proiezioni dell’Istituto Beh ma poco dopo la chiusura dei seggi quello sul Mediterraneo rischia di essere ricordato come l’inverno più anomalo degli ultimi 30 anni con circa 3 gradi in più rispetto alla media stagionale a chiarirlo analizzando i dati raccolti e indicati dal Centro europeo di previsioni meteo In medio termine è il metereologo Alessandro Gallo esperto alle termine dell’esame se l’atlante climatico riferito al trentennio 1990 2020 indicava l’inverno 1990 come mite ed insolito per il continente europeo spiega i rapporti e indicati ti offrono elementi assolutamente non trascurabili riferimento al cambiamento climatico chiudiamo con gli Oscar far-right del Sud coreano bongho vinto gli Oscar come miglior film miglior film internazionale per la regia e per la sceneggiatura originale Oscar per il miglior attore Non protagonista a Brad Pitt per C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino al cinema sarebbe triste senza di te sei originale davvero unico è rivolto a Quentin Tarantino il discorso di ringraziamento di Brad Pitt l’Oscar per la migliore attrice non protagonista va Laura ed m per la storia di un matrimonio ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa