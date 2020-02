Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli l’informazione dall’Italia e dal mondo i casi di coronavirus ha la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato direttamente in Cina potrebbero essere la punta dell’iceberg direttore generale dell’oms Mentre una missione di esperti internazionali è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia a mettere in guardia in Un Tweet ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione da persone che non hanno fatto viaggi in Cina Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo razionale è basato su senza rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali della MS astenersi dal adottare misure c’è scrive così nel briefing on-line con i media il portavoce del ministeroad una domanda sui possibili incomprensioni tra Italia e Cina sulla chiusura dei voli diretti decisa da Roma il partito di governo nuova Azerbaijan avrebbe conquistato la maggior parte dei seggi almeno 65 su 125 a seguito delle elezioni parlamentari anticipate lo ha dichiarato la commissione centrale elettorale dell’azerbaigian Trek aver raccontato al 87% dei voti mercoledì vado in aula assolutamente tranquillo è sicuro che passerà la richiesta di processo ai miei danni Spero solo che facciano in fretta l’ho detto oggi a Trieste il leader della Lega Matteo Salvini sul caso Gregoretti siamo parlando di cinema mentre paralyzed Auditore dell’oscar torna in sala è nella Top Ten della classifica cinetel in ottava posizione con un incasso di €333000,65 è ancora Odio l’estate la divertente commedia di Massimo Venier sul tema delle vacanzeAldo Giovanni e Giacomo ricco cast che vede la partecipazione tra gli altri di Lucia Mascino Carlotta Natoli Maria Di Biase Massimo Ranieri Michele Placido ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

