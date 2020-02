Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli i casi di coronavirus la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbero essere la punta dell’iceberg direttore generale me lo MS Mentre una missione gli esperti internazionali è partita per la cena per aiutare i coordinamento della risposta all’epidemia ha messo in guardia non tutte che ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione e persone che non hanno fatto viaggi in Cina e coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni in compenso non è molto distante bastano detergenti a base di candeggina disinfettanti a base di alcool o acqua ossigenata per ucciderlo Aumentano i casi di contagio del coronavirus a bordo dellaPrincess della nave da crociera isolata nella Baia di Yokohama in Giappone con a bordo anche 35 italiani secondo gli ultimi dati diffusi dalla CNN i nuovi contratti sarebbero 85 portando il totale complessivo 135 casi una palermitano di 20 anni originario del Senegal è stato aggredito la notte tra sabato e domenica a Palermo in via Cavour centro della Movida da un gruppo di adolescenti che gli hanno dato un pugno in faccia guidando negro vai via da qui il giovane è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale civico la prognosi e di 10 giorni perché tutto questo odio solo per il colore della pelle dice La madre è cominciata con il picchetto del Piemonte Cavalleria la cerimonia solenne alla foiba di Basovizza sul Carso Trentino in occasione del giorno del ricordo davanti alla poi ma è stata esposta una corona di fiori del senato è rappresentato da Maurizio Gasparri anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Federica Diha deposto una corona e altre istituzioni come la regione è il Comune di Trieste raffiche di vento a 152 km orari questa notte in cima alla Torre Eiffel a Parigi Durante il passaggio della tempesta Clara che sta attraversando il Nord Europa la capitale di Francia e si è risvegliata con alberi caduti e parchi chiusi per sicurezza anche se la situazione sta progressivamente tornando alla normalità i danni sono limitati ci fermiamo poi Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime

