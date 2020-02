Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per i bambini provenienti dalla città militare della Cecchignola sono senza febbre è in buone condizioni generali il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus allora allo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano in caso di nuova negatività al secondo testa oggi pomeriggio potranno tornare alla Cecchignola invece la coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città Tiguan positivi al virus è tuttora ricoverata in terapia intensiva le loro condizioni cliniche sono stazionarie con parametri emodinamici stabili continua trattamento antivirale la prognosi è tuttora riservata è stato espulso dal gruppo della Lega Nord al Comune di Arzignano Vicenza Daniele Beschindi Forza Nuova del Vicentino finito sotto accusa per alcune frasi su Facebook sull’italianità della modella concittadina Ma ti fa la diva di origine senegalese comparsa sulla copertina di Vogue Italia lo rende noto lo stesso vecchina Fernando di essere stato vittima di giochi di palazzo e per delle guerre fratricide interne alla lega che non riguardano lui però ribadisce razzismo nelle mie parole non c’era nulla quella citazione di Coluccio Salutati è particolarmente preziosa quella non è chiuderti nella solitudine di non rifugiarsi nella solitudine propria è una sorta di messaggio evitare chiusure dei propri confini personali locali nazionali culturali che preziosa nel momento che attraversiamo in tutta la comunità internazionale lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di teanche ai figli oltre ai 5 operai indagata per il deragliamento del Frecciarossa avvenuta giovedì scorso lo rende noto la procura di Lodi spiegando che è indagata sulla base della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti sono gli stessi periti incaricati a suo tempo dalla Procura di Milano per il disastro di Pioltello quindi gli ingegneri Roberto Lucani Fabrizio Enrico periti incaricati in relazione al deragliamento di periti scelti dovranno svolgere accertamenti irripetibili sul luogo dell’incidente per redigere a fine lavoro una relazione sulla dinamica del deragliamento del treno Unicredit prevede tra il 2019 e il 2023 in Italia 6000 uscite la chiusura di 450 filiali lo si legge nella lettera inviata ai sindacati nell’ambito dell’apertura della procedura in particolare 500 sono eccedenze di capacità produttiva del Piano appena chiuso trasforma 2019 mentre 5500eccedenze legate al piano SIM 23 ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

