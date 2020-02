Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno apriamo parlando delle coronavirus i bambini provenienti dalla città militare della Cecchignola sono senza febbre in buone condizioni generali il primo test è risultato negativo lo rende noto lo Spallanzani nel bollettino giornali 910 in tanti morti per il virus 908 in Cina due all’estero chi lancio superiore a quello della sarthe però MSI casi di coronavirus da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbe essere la punta dell’iceberg mentre da Pechino il presidente hixizine parla di situazione ancora molto grave Palazzo Chigi esprime tu idealità il popolo cinese e far sapere di voler promuovere altre iniziative umanitarie in palermitano di 20 anni originario del Senegal è stato aggredito la notte tra sabato e domenica a Palermo in via Cavour centro della Movida da un gruppo di adolescenti che gli hanno dato un pugno in faccia guidando frasi razzisteil giovane è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale civico la prognosi e di 10 giorni il mio figlio ritorno a casa dal lavoro perché tutto questo odio solo per il colore della pelle che chiesto alla madre per i militanti jihadisti tornano a colpire in Nigeria in un attacco sferrato ieri in un villaggio sono rimaste uccise almeno 30 persone lo ha dichiarato un portavoce dello Stato Aggiungendo che molti tra danno i bambini sono stati rapiti zona intervento una fazione del gruppo islamista nigeriano buco haram che ora combatte con la bandiera di provincia dell’Africa occidentale dello Stato islamico ultime notizie in chiusura i viaggi dei residenti in Italia nel 2019 sono stati 71 milioni 883 mila Per un totale di 411 milioni 150000 pernottamenti con una pressione 9 % sull’anno precedente che interrompe la ripresa iniziata nel 2016 e quanto emerge dal report viaggi e vacanze in Italia e all’estero dell’istat risultano in calo sia le vacanze meno 8,4% sia viaggi di lavoro meno 12 % in estate in fretta 7,8% della popolazione Palmeil 76,2% dei viaggi a come destinazione una località italiana meno 12,8 % sul 2018 il 23,8% invece diretto all’estero è tutto Grazie per aver seguito le news torna nella prossima edizione

