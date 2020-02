Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 10 febbraio in studio a Giuliana of Political apertura di governo stringerà nelle prossime ore sulla due punti A e B sulla prescrizione e in particolare su un emendamento al milleproroghe che includa la mediazione Movimento 5 Stelle PD Leu secondo fonti della maggioranza decisione arriverà domani in occasione di un consiglio dei ministri da convocare avrei reclami sibilità dell’emendamento restano dubbi che gli uffici legislativi stanno cercando di sciogliere non accessibile che possa essere consultato anche il Quirinale Italia Matteo Renzi intanto insiste me lo porti alla riformati dobbiamo si è far cadere il governo o meno Fammi sapere Roberto Giachetti Ma certamente se il ministro Bonafede insisterà con questa forzatura riceverà una bella mozione di sfiducia e oggi si celebra la giornata del ricordo in memoria di tutte le vittime delle Foibe con manifestazioni in molte città d’Italia in Parlamento il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli parla di tragedia Nazionale chetroppo tempo vergognosamente tentato di negare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordo di quelle CD o si deve trasformare in un insegnamento è l’esaltazione dei valori di Fati e folleti nega l’accesso anni poi leghista Matteo Salvini vogliamo negli Stati Uniti per la prima volta un film straniero vince l’Oscar per il miglior film si tratta di Paradise del Sud coreano Bong ha infranto 92 di soffitto di vetro Hollywood aggiudicandosi la più prestigiosa delle statuette oltre a quelle per miglior regista e miglior film internazionale migliore sceneggiatura originale prende pizze Laura dern hanno ricevuto il loro premio come migliori attori non protagonisti rispettivamente per C’era una volta Hollywood e storia di un matrimonio scontati anche i migliori protagonisti Renée Zellweger in July and giachin Phoenix per Joker e chiusura di calcio torniamo in Italia dopo sei stagioni è una cavalcata dalla serie C fino alla Apri conquistata dopo 49 anni Leonardo semplici non è più l’allenatore della spalla il club piegarese ufficialila notizia già nell’aria da ieri dopo la sconfitta col Sassuolo in giornata è atteso l’annuncio dell’ingaggio di Gigi Di Biagio ex selezionatore dell’under 21 Azzurra sale a 12 numero delle panchine saltate in 23 di campionato è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

