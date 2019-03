Ultime Notizie Roma del 10-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale sabato 9 marzo Buongiorno da Francesco Vitale prosegue lo scontro tra Salvini Di Maio sulla targa La crisi è già aperta secondo il Sottosegretario alla presidenza Stefano buffagni è in gioco il destino del governo non mi si può dire ci vediamo lunedì è un weekend di lavoro a Fermo meglio riferendosi a Salvini che è rimandato la questione inizio della prossima settimana mandrizzo dell’interno smussa nessuna crisi nel nostalgia del passato nessuno spostamento dei bambini oltre lunedì con te sibillino non anticipo nulla presto saprete la Corea del Nord potrebbe preparare un nuovo lancio di missili lo riporta la CNN citando alcune fonti secondarie quali preparativi seguirebbero il fallito merci leader nordcoreano Kim jong-un è l’ex presidente si è offerta per fare da mediatore per cercare di risolvere lo stallo tra Stati Uniti e Nord Corea sui negoziati nucleariche sentito demonizzato e ha tentato il suicidio ingerendo dei farmaci è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Ferrara Michele Castaldo l’uomo di 57 anni Reo confesso dell’omicidio della compagnia Olga Ma sei stata dimezzata per l’appello perché aveva agito durante una tempesta emotiva determinata dalla gelosia l’uomo era detenuto nel carcere a Ferrara il presidente di Tim non ha fornito le medesime informazione tutti i consiglieri Anzi le ha fornite a quelli eletti nella lista presentata da Elio non scrivono i sindaci nella loro relazione sulla base del documento Vivendi attacca il figlio ombra di Tim e chiede un CDA totalmente indipendente in occasione dell’assemblea degli azionisti del 29 marzo nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed per mangiare un Powell ripetendo la necessità di un approccio basato sulla pazienza da parte della banca centrale una pazienza dovuta ora spiega il presidente della Fed all’inflazione debole la bancavedere gli sviluppi per decidere sui tassi aggiunge Powell specificando che l’inflazione sarà più bassa dell’obiettivo trovato l’accordo sul prezzo del latte 74 centesimi con impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del proprio del pecorino romano il tavolo di filiera è previsto il 15 marzo il ministro centinaio commenta bene solo l’inizio soddisfatto annuncia presto in Sardegna a gennaio 2019 la produzione industriale italiana cresce del 1,7% da dicembre su base annua si attenua la caduta come un meno 0,8 per vsco economia rischia serve una riforma fiscale vera Cambiamo argomento ubriaco al volante di un camioncino cercano di scappare un controllo della polizia locale andando a tutta velocità fuoristrada per il centro del paese e della corsa Travolta una famigliola seduti in un calcolo alzando dal passeggino un piccolo di 14 mesi ora ricoverato in gravissime condizioniil nuovo tecnico della Roma Claudio Ranieri chiede ai tifosi di stare vicino alla squadra soprattutto nei momenti difficili in 12 giornate ci giochiamo il futuro intanto dell’ anticipo del venerdì la Juve liquida l’Udinese 41 e ora può concentrarsi su l’incontro di martedì contro l’Atletico oggi in programma Parma Genoa e Chievo Milan era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa