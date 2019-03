Ultime Notizie Roma del 10-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Buonasera dalla redazione di apertura Torniamo a parlare dell’incidente aereo di Etiopia Airlines 8 italiani sul Boeing precipitato Era diretto in Kenya nairobi. 157 le vittime italiane il primo nome quello dell’assessore regionale beni culturali della regione Sicilia Sebastiano Tusa archeologo di fama internazionale sovrintendente del mare della Regione tu sei arrivato in Kenya per un progetto dell’Unesco dove era già stato il natale scorso insieme con la moglie direttrice del museo d’arte contemporanea di Palazzo riso a Palermo per giochi online si riferisce che complessivamente a bordo sono nei mercati 149 parte dell’equipaggio i passeggeri sono di 33 nazionalità diverse nessuno di loro si sarebbe salvato secondo un primo elenco ci sarebbero stati 32 cittadini keniani 918 canadesi 8 provenienti da CinaItalia 7 della Francia e Gran Bretagna te dall’Egitto 5 mesi e 4 Dam in Slovacchia il sito della compagnia aerea scaricato sul luogo dell’incidente sull’account Twitter ufficiale giochi online se è possibile vedere le immagini agghiaccianti Appena conosciuta per essere una delle migliori compagnie africane con i piloti di altissimo livello professionale una pilota di aerei moderni nel 2018 trasportato 10,6 milioni di ultimo incidente di rilievo è stato quello del Boeing 737 precipitato nel 2010 al decollo da Beirut in Libano troviamo al momento tre attentati intimidatori sono stati compiuti La scorsa notte ai danni di calciatori del Foggia calcio 2 contro le auto dei due dirigenti fratelli Fedele Franco sannella è di un calciatore il terzo episodio riguarda il centrocampista Massimo busellato espulso Ieri durante il con Il Lecce ha vinto dai salentini andiamo in Tunisia 11 neonati sono morti nell’ ospedale di Tunisi probabilmente per uno shock settico causato da infezioni del sangue Lo ha reso noto il miosanità poco prima di dimettersi in seguito alla caduta si prende il tunisino annunciato l’apertura di un’inchiesta per accertare le circostanze che hanno portato alla morte dei neonati che sarebbe avvenuta tra il sette e l’otto Marzo è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa