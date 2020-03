Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con i contatti che non si fermano ora tutta l’Italia diventi zona protetta Così ieri sera Conte annunciato le nuove misure più stringenti che cittadini devono rispettare per arginare il coronavirus il decreto che entra oggi in vigore prevede divieto da lamento spostamenti solo per lavoro saluto necessità astringenti con autocertificazione chiusura delle scuole fino al 3 aprile stop agli eventi sportivi nessuna chiusura invece di supermercati approvvigionamenti che ti presi d’assalto però nella notte i punti vendita h24 la massima compressione Quindi a questo punto capisco le famiglie i giovani che nel tempo libero Sono soliti andare nei centri commerciali e frequentare i propri coetanei riempire il bargustare un aperitivo momento di socialità sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno essere modificate anche adattate alle nuove esigenze ma purtroppo tempo non ce n’è i numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei montaggi delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche ai miei delle persone decedute in particolare ai loro cari Ma tutta la vicinanza nostra del governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani ha superato quota 4 mila il numero dei decessi nel mondo del coronavirus te continua il calo in Cina e più lentamente anche Corea del Sud XVI in visita guaina per la prima volta dallo scoppio dell’epidemia si brinda la Mongolia dopo il suo primo positivo una francese contagiata intanto tutte le ruoteLa bici è il Regno Unito sconsiglia viaggi in tutta Italia Trump studio e tagli fiscali sugli stipendi per aiutare l’economia Tentano il recupero Stamani le borse asiatiche ancora rivolta nelle carceri di tutta Italia dopo lo fai colloqui per l’emergenza coronavirus sale7 bilancia dei detenuti morti per overdose da farmaci prelevati nelle infermerie altri sei Sono ricoverati diversi feriti evasioni a Foggia 34 in fuga altri 40 carte di volta concluse liberati nuovi operatori presi in ostaggio a Melfi nel potentino Bonafede istituisce una task-force ad Orte il principe Andrea Duca di York ha completamente ho chiuso la porta la cooperazione con la procura di miglior colorano gli impianti che ora stanno valutando ulteriori opzioni nelle indagini sui complici del tuo amico eppstein il finanziere suicida Athos in cella mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni è morto a 90 anni l’attore svedese Max von sydow feticcio rigma Bergman e figura carismatica del cinema europeo bonsai dove ha recitato in un centinaio di film e serie TV è stato nominato due volte al premio Oscar come miglior protagonista inAlla conquista del mondo nel 1989 e come non protagonista per molto forte incredibilmente vicino nelle 2012 lo sport stasera in campo in Spagna a porte chiuse Valencia Atalanta ritorno degli Ottavi di Champions League c’è preoccupazione Ma speriamo di scrivere una nuova pagina della storia per me Gasperini orobici forti del 4-1 dell’andata oggi in FIGC consiglio straordinario sull’emergenza coronavirus col nuovo decreto che ha fermato uno sport completo il campionato di calcio buon proseguimento di ascolto noi ci ritroviamo più tardi affrettate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa