Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te l’Italia diventa un’unica zona protetta non abbiamo più tempo dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa lo dobbiamo fare tutti subito nessuno spostamento sul territorio se non per comprovati motivi di lavoro di risposte biglietto di assembramenti su tutto il territorio e guerra la movida stop al campionato e scuole chiuse fino al 3 aprile come un presupposto siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini io stesso lo sto sperimentando per me con la massima compressione Quindi a questo punto di vista per tutti gli italiani capisco le famiglie i giovani che nel tempo libero Sono soliti andare nei centri commerciali frequentare i propri coetanei e riempire il barritrovarsi a gustare un aperitivo momento di socialità sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno essere modificate anche adattate alle nuove esigenze ma purtroppo tempo non ce n’è i numeri ci dicono che stiamo avendo una importante dei montaggi delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche i mesi delle persone decedute a Tato ai supermercati nella capitale aperti orario continuato il paradossale effetto del decreto zona protetta varato dal governo per l’epidemia per contenere l’epidemia di coronavirus Palazzo Chigi ha spiegato che non ce n’è bisogno Perché aspetti garantita il decreto del presidente del consiglio Prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro alla salute alle normali necessità quali per esempio recarti a fare la spesa non è prevista la qnegozi di generi alimentari che anzi rientrano tra le categorie che possono restare sempre aperte andiamo all’estero in Cina il presidente sin Jin Ping visita per la prima volta buona epicentro dell’epidemia provincia di Roma è riportato ieri 17 nuovi decessi tutti nel capoluogo One dove sono ancora ricoverate 14957 persone a fronte di 47.000 585 guariti e continua a salire il numero dei contagiati dei morti in Italia aumentano anche le guarigioni 102 in più di ieri avviata la consegna dei dispositivi salvavita partire dalle zone più a rischio Codogno il 31 migliore tra i numeri sono 8000 contagiati 1598 più di ieri 463 morti 724 Higuain in chiusura di scuola TFA sostegno al via le domande di posti però non corrispondono alle effettive esigenze del territorio Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFdomande per partecipare ai corsi attivati presso gli atenei con finto ciclo sul TFA sostegno abbiamo chiesto al Ministero di proroga termini da parte degli atenei proprio partecipare a questi costi possono 20 in punto sono chiuse le attività didattiche persona scuole presso gli atenei stessi e notte anche delle sedi sindacali costretti a chiudere pubblico quindi riteniamo che è importante proprio Ad ogni modo puoi avvertire tutti quanti che sono interessati venire sul sostegno specialmente specializzazione che è importante presentare domanda perché la gente per l’ufficio legale della ANIEF Il fatto stesso di presentare la domanda potrebbe dare anche la partecipazione al concorso straordinario ho riservato appunto orchi è una specializzazione sul sostegno Oki potrebbe tenerla nel corso dell’anno mentre sborriimportante prepararsi anche losofia ridere impossibile in passato un botto ed è veramente Costituzione migliaia di candidati è importante quindi studiare approfittare di questo periodo per studiare di sospensione delle attività didattiche prepararsi al meglio Ci saranno al solito degli esclusi per perché per il poco numero di posti prenditi Daniela denunciato noi ricorreremo importante ricordare in quale regione posti ricorrere per far aumentare i posti a fare rispettare la normativa che riteniamo sia stata violata nell’attivazione del posto ed è tutto buon proseguimento di ascolto

