Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli allarme coronavirus i numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute le nostre abitudini vanno cambiate o dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia dobbiamo fare subito Ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione Io resto a casa ci sarà l’Italia come zona protetta lo dice il premier Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi il nuovo decreto Prevede la possibilità di uscire di casa per recarsi a fare la spesa non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari è contrario alle motivazioni del decretoe sarà garantito la provvigione amento alimentare nonostante questo da nord a sud e molti supermercati aperti h24 sono presi d’assalto a Roma e Napoli fine la gente in coda fuori con i carrelli attendendo il turno per entrare alle Todis via Tuscolana Roma si entra scaglionati Come si controllano il flusso concedono prestiti poco per volta in poco non la distanza di sicurezza alle casse e guanti al reparto ortofrutta stessa cosa al Carrefour h24 a Garbatella continuiamo a pregare insieme per gli ammalati per gli operatori sanitari tanta gente che soffre questa epidemia lo ha detto Papa Francesco Nella Messa a Santa Marta aggiungendo preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti perché abbia il coraggio di uscire da andare dagli ammalati portando la forza della parola di Dio è l’Eucaristia e accompagnare gli operatori sanitari e volontari in questo lavoro che stanno facendorialzo per Piazza Affari indice MIB guadagna Luca 100 a 18664 punti sono diasorin Saipem Bergamo STM e i migliori titoli di Piazza Affari in un’apertura che tenta di far dimenticare Il tracollo del 11% della vigilia per l’intero listino poco mossi i bancari Unicredit e Intesa dovete stare a casa scrive Jovanotti sui social portando l’emoticon delle mani giunte in segno di preghiera Io resto a casa astag invito tutti a rimanerci finché dura questa emergenza Questo è il mio studio aspetto i vostri consigli Cosa devo leggere o rileggere che film o serie devo vedere che musica devo ascoltare chiede su Instagram il premio Oscar Paolo Sorrentino c’è del casino ismo intorno a me Fai come me resta a casa ironizza Fiorello in un video postato dal divano rosso Mentre Giuliano Sangiorgicompone alla chitarra e affida i social l’istanza song restiamo a casa ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

