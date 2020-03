Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale di nuovo dalla redazione in studio Roberta Frascarelli allarme coronavirus e bisogna evitare Ogni spostamento del vietata ogni forma di assembramento anche all’aperto con queste due norme l’Italia dal 10 marzo al 3 aprile 2020 diventa zona lo sarei a casa è imperativo Giuseppe Conte firma un nuovo dpcm che estende a tutto il territorio nazionale le forti limitazioni che l’otto marzo erano state introdotte per la Lombardia e 14 province del nord Italia si fermano così ovunque cinema teatro in palestra e matrimoni funerali e nel weekend anche i centri commerciali garantita l’apertura di negozi di farmacie si può uscire di casa per fare la spesa i bar e ristoranti Possono aprire solo dalle 6 alle 18 perché Beauty 37,5 di febbre deve stareil cancelliere austriaco Sebastian kurz annunciato lo stop degli ingressi dall’Italia dopo che il Ministero degli Esteri di Vienna aveva diffuso un appello Agli austriaci si trovano in Italia a tornare in Austria e austriaci che si trovano in Italia vengono riportati in Austria ma devono restare per due settimane in auto isolamento ha detto corso citato da standard a il provvedimento aggiunto e concordato con l’Italia e ti aggrava ancora il bilancio dell’epidemia di coronavirus se trovi da 19 in Iran altre 54 persone sono decedute nelle ultime 24 ore portando il totale a291 vittime numero dei casi registrati è salito 8042 con 881 nuovi contagi confermati tra i malati 2731 sono in ospedale lo riferisce il Ministero della Salute di Teheran siamo d’accordo con l’estensione a tutta l’Italia della zona rossa e siamo convinti che sia la scelta giusta per il paese e sia la soluzioneper evitare che ci sia la diffusione del contagio per rischia di mandare al collasso del sistema dell’accoglienza ospedaliera è giusto avere consenso e dire diamo tutti una mano lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook intervento di Giorgia Meloni tra poco incontrerà il premier Conte per discutere dell’emergenza coronavirus e con le principali proposte che formulò nominare subito Commissario straordinario con poteri di ordinanza Sul modello di Guido Alberto lato dopo il terremoto di L’Aquila tutti a casa per due settimane chiusura in Italia di tutte le attività Salvo servizi essenziali che vanno garantiti sostegno imponente dello Stato per tutelare aziende e lavoratori autonomi e posti di lavoro con sospensione dei tributi mutui bollette e pagamenti di ogni genere cassa integrazione per tutti e ammortizzatori sociali per partita IVA servono decine di miliardi pretendiamo pieno sostegno da parte dell’Unione Europea e dalla BCE non intendiamo perdere temposcooter ed i parametri europei continua Giorgia Meloni su Facebook leader di Fratelli d’Italia ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento i nuovi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa