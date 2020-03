Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli bisogna evitare Ogni spostamento da vietata ogni forma di assembramento anche all’aperto con queste due norme l’Italia dal 10 marzo al 3 aprile 2020 diventa zona protetta stare a casa imperativo Giuseppe Conte firma un nuovo dpcm che senta tutto il territorio nazionale e forti limitazioni che l’otto marzo erano state introdotte per la Lombardia e 14 provincia del nord ci fermano così ovunque cinema teatri palestre matrimoni funerali e nel weekend anche i centri commerciali garantita l’apertura di negozi di alimentari e farmaci e si può uscire di casa per fare la spesa ai bar e ristoranti Possono aprire solo dalle 6 alle 18 Chi ha più di 37 e mezzo di febbre deve stare a casa e cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi soloper comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute non si ferma la circolazione delle merci nel trasporto pubblico è possibile andare a fare la spesa stop agli assembramenti è la novità annunciata da Conte non prevista fino a ieri neanche nelle zone arancioni basta feste e raduni sono vietati ovunque assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico eccezionale attenzione da parte del pubblico televisivo per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciato il 9 marzo l’estensione delle misure di contenimento del coronavirus battuta L’italia su Rai 1 Edizione straordinaria del Tg1 ha fatto segnare 10 milioni 780.000 telespettatori con il 34,4% la straordinaria della TG5 ottenuto 4 milioni 382 Mila con il 14,01% il TG La7 è andato in onda dalle 20 alle 2058 ha avuto 2257516 100 di italiani hanno sempre avuto la forza di ripartire anche nei momenti di difficoltà Perché l’Italia è un paese che non molla mai dimostriamo al mondo dimostriamo lo a tutti lo scrive su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio le forze armate russe che hanno condotto la missione congiunta di pattugliamento nel nord della Siria secondo quanto previsto dal memorandum riferisce il retroammiraglio Oleg kozlov capo del centro per la riconciliazione delle parti belligeranti un organo del Ministero della Difesa Russo secondo lato ufficiale i militari russi e poi li turchi Hanno controllato la situazione in diverse località della provincia al attacca la polizia militare russa Ha inoltre pattugliato diverse zone vi amo con gli ascolti in TV sono stati 9 milioni 377 mila pari al trentatanto riceve i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai 1 Il ritorno del Commissario Montalbano con l’episodio Salvo amato Livia mi ha interpretato e diretto da Luca Zingaretti insieme con il compianto Alberto Sironi morto a poche settimane di distanza dalla scomparsa del papa del personaggio Andrea Camilleri la fiction è andata in onda alle 22:02 dopo l’edizione straordinaria del Tg1 per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione dalla redazione buona

