Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno uno dei canali su cui si sta indirizzando il governo per aiutare famiglie e imprese quello della liquidità che va garantita e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti di mutui bollette tributi ti ho detto il ministro patuanelli spiegando che lavora ad una sospensione che valga già dal 13 marzo il pacchetto di aiuti tra nell’ordine di 10 miliardi chiedendo più deficit per il commissario Ue il patto di stabilità prevede inscrittibilità momenti eccezionali chiedono misure eccezionali e la via Azzurrina annuncia di avere completato presso ospedale Spallanzani di Roma il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari per supportare la produzione di un nuovo test per l’identificazione rapida del coronavirus chiederà risultati in un’ora contro 5:07 attuali Dachau si pronuncia intanto era giudicato una procedura d’urgenza per la fornitura di ventilatori dispositivi medici per terapia intensivaintensiva che permetterà di totale 5000 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva Cambiamo argomento hai aperto un dialogo con i detenuti hanno deciso di bloccare ogni forma di protesta hanno detto uscendo dal carcere di San Vittore mobili responsabile dell’antiterrorismo Milanese Giovanna Di Rosa presidente del tribunale di sorveglianza i detenuti hanno ragionato insieme a noi sulla inutilità assoluta su questo tipo di protette la procura di Milano avrebbe aperto al momento a carico di ignoti per devastazione e saccheggio e resistente in seguito alla rivolta dei detenuti avvenuti ieri a San Vittoria andiamo in sveglia in tribunale di Gerusalemme ha respinto la richiesta di mettermi a oggi spostare di 4-5 giorni processo a suo carico il cui inizio è previsto il 17 marzo prossimo la difesa del premier aveva motivato la nostra con il fatto che non avesse ancora potuto consultare le prove a carico e che questo avrebbe richiesto più tempo processo comincerà così come previsto il premier è accusato di corruzione frode e abuso di potere è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

