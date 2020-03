Ultime Notizie Roma del 10-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il presidente della Lombardia Attilio Fontana insieme ai 12 sindaci delle città capoluogo chiedono al governo un ulteriore irrigidimento delle misure per contenere il contagio coronavirus tra le proposte che saranno presentate oggi la chiusura delle attività commerciali non essenziali del trasporto pubblico locale e delle attività imprenditoriali che possono essere chiuse i sindacati Lombardi chiedono di fermare le attività economiche e produttive di servizio non essenziale Consiglio dei Ministri domani mattina alle 8:30 se si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarsi E ora che saranno sempre disponibili lo che riesci a Palazzo Chigi in una nota in cui con una serie di domande e risposte sia il decreto Italia zona protetta secondo la stessa nota è consentita a fare attività motoriae non in gruppo gli uffici pubblici restano aperti su tutto il territorio nazionale senza distinzione tra le zone a protezione civile scrive Non ascoltare i supermercati negozi di generi alimentari saranno sempre riforniti di vertice tra governo e opposizione sulle nuove misure e dopo le nuove misure decise da Roma l’Austria bloccato gli ingressi dall’Italia è chiuso il Brennero mouse Albania Spagna Giappone adottano divieti sugli arrivi dall’Italia una corsa straordinaria di catamarano per Malta e Pozzale un volo charter fra La Valletta a Roma saranno presumibilmente organizzati entro oggi per gli italiani temporaneamente presente a Malta che intendono entrare nel nostro paese dopo i voli verso l’Italia da parte di British Airways Air Ryanair intanto la cena invece Vede diminuire i casi tanto da rendere meno stringenti limite gli spostamenti nella dell’ubaye chiusi gli ospedali da campo One economia in chiusura provano il rimbalzo delle borse europee dopo il crollo di ieri per il duplice effetto dell’emergenza coronavirus del calo del greggio in mattinata Parigi piùunopercento la migliore seguita da Londra Madrid Francoforte anche Milano era salita ma poi azzerato il guadagno petrolio in volata a New York dove le quotazioni salgono i criteri Invalsi territorio in positivo il sale oltre il 60% è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa