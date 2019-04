Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale di 10 aprile Buongiorno da Francesco Vitale in studio flat Tax si farà nonostante i dati che certificano la frenata dell’economia Ma è chiaro che adesso la realizzazione del programma di governo Movimento 5 Stelle lega richiederà più tempo osservarlo ponti leghiste dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri che aggiungono l’IVA non aumenterà la bozza del def e provvede per quest’anno il PD è più 01 per 100 + 0 6 Nel 2020 il debito pubblico stati al 132,7% Perché l’aria fra un anno 131,7 il deficit a un’inter al 2,4 per vedere il debito scendere sotto il 130 bisognerà attendere 2022 mentre la disoccupazione attesa al 11% nel 2019 alle 11:01 l’anno prossimo della flat Tax is that notizie aliquota espressa però la volontà di portare benefici fiscali al ceto medio e di rianimare i cantieri pubblici riprendere Oggi alle 10:00 da disqusddl Pillon da parte della commissione giustizia del Senato e proseguirà praticamente tutto il giorno e battaglia durissima sul ddl su separazione e affido condiviso di cui tutti e 52 senatori del PD sollecitano il ritiro di Movimento 5 Stelle interno invece dare mandato per una riscrittura per un testo unificato che ti racconto di tutti i testi proposti del cuore il DDL Pillon non sarà il testo base testi lunghi e tempi lunghi l’esame del provvedimento che dopo la commissione proseguirà i soliti in aula il premier benyamin Netanyahu è lanciato verso un nuovo mandato In base allo scoglio del 96% dei voti espressi il liquido blu granchio gigante abbagliati 35 6 giugno come partito ma la coalizione diretta del premier Al momento attuale a 65 seggi dei 120 disponibili alla Kenneth e questo mi consente di avere la maggioranza avevano registrato un testa a testa tra i due ed entrambi si erano dichiarati pronti formare il governo la nostra è stata una vittoria che non si poteva nemmeno immaginare commentatore italiano viene a prendere in braccio della coalizione27 leader europei si vedono oggi a Bruxelles per parlare della data della brexit secondo i media internazionali si profila un rinvio dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea al 30 marzo 2020 la premier britannica theresa May che ieri ha incontrato Merkel Macron ha chiesto un rinvio al 30 giugno mentre alcuni paesi sarebbero disposti a concedergli più tempo il Presidente del Consiglio Europeo Donald che ieri ha avuto un colloquio telefonico con Giuseppe Conte in vista del vertice ha proposto l’estensione più lunga di 12 mesi prosegue l’offensiva del generale attraverso Tripoli miglia gli sfollati mentre lo riferisce di fare i morti 181 feriti in tre giorni di combattimenti rinviata la conferenza Nazionale Gadames dei 14 16 aprile attacco dell’isis nel centro del Paese islamico Rivendica per i territori perduti in serie il consiglio di sicurezza dell’ONU per oggi consultazioni a porte chiuse sulla situazione inviato speciale delle Nazioni Unite via biassano salame preferirei 15 di sviluppi sulIl Partito Socialista unito del Venezuela invitati sostenitori del governo scendere in piazza da oggi fino a sabato 13 aprile in difesa della Pace proseguono Intanto le manifestazioni legate alla operazione Libertà dalla autoproclamatosi presidente ad interim why do il consiglio permanente della organizzazione degli Stati Americani accolto come rappresentante un esponente dell’opposizione in attesa di nuove elezioni dura protesta del governo nel 2018 ha segnato un calo di quasi un terzo del numero di esecuzioni capitali arrivando così al più basso da decenni dal 1993 nel 2017 da almeno €690000 rileva il rapporto globale annuale sulla pena di morte di Amnesty International che prende in esame l’esecuzione in tutto il mondo con l’eccezione della Cina dove l’organizzazione ritieni siano state migliaia al secondo posto Arabia Saudita Vietnam e Iraq fattore campo decisivo nei primi tre mesi dei quarti di finale della Champions League 2019 se il Liverpool e praticamente hai compiuto un piede in semifinale di Champions League Graziematurato alla prima partita nel nuovo stadio il Tottenham vince di misura 10 lasciando ampiamente aperti giochi per la qualificazione Nel derby nell’Europa che conta contro il Manchester City decidono che età è Firmino alzi il colpo arriva del coreano son era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa