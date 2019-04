Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Benjamin Netanyahu acquista subito mandato battendo al fotofinish lo sfidante Guns con il 99% di voti scrutinati il partito liquido del premier italiano si avvia così a conquistare la maggioranza della in base a questi risultati dei partiti siano sbagliati la posizione del primo ministro conquista 65 220 seggi del parlamento nel suo discorso Netanyahu ha parlato di una vittoria in mensa e abbiamo argomenti il Consiglio dei Ministri ha approvato in una riunione durata circa mezz’ora il documento di Economia e Finanza lo si legge in un comunicato di Palazzo Chigi che ufficializza le Stime del Governo italiano nel 2019 c’era del 2% dal 1% del più recente documento ufficiale andiamo all’estero almeno 10 persone sono morte Rio de Janeiro a causa delle piogge torrenziali che sono cadute sulla città brasiliana dallo scorso lunedìla grande quantità di acqua Infatti provocato inondazioni e frane mettendo in gravissima difficoltà la città il sindaco Marcelo Kiria ha dichiarato lo stato di crisi il più alto livello di allerta raccomando la stazione di uscire in strada solo se necessario sport con un gol del Corano sono in coda non batte il Manchester City nella andata dei quarti di finale di Champions League l’attaccante degli sport sostegno Dunque il primo gol nella storia del nuovo stadio a Pep Guardiola toccherà rinunciare alle fiabe il 10 di Londra ci vediamo con un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo inizia la seduta col segno meno in scia alla contrazione dizionario americani mentre fai uno di morire lentamente della crescita globale dopo le revisioni al ribasso annunciate ieri dal Fondo Monetario Internazionale Dimmi che evidenzia un calo dello 0 93% a quota 21599 67 con una perdita di 202 punti sul mercato valutario lo Yen si rafforza sul dollaro un livello di 111 10120 c10 rapporto all’Euro era l’ultima notizia buon

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa