Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier italiano verso il quinto mandato il suo partito elenco di quello di bennigan’s bianco conquistano 35 seggi ciascuna a livello di coalizione governo quello di destra del premier può contare i 65 seggi su 120 al mese contro i 56 attribuiti al centro-sinistra di gambe duro colpo ai lavori estivi gabbai appena sei seggi minimo assoluto in decenni di storia del partito a 460 inizia arabe complessivamente 10 seggi tre in meno rispetto alle politiche 2015 la nostra una vittoria che non si poteva nemmeno immaginare commentato nella mia organizza i suoi lettori non mi tirerò indietro 8 persone sarebbero dispersi in mare al largo della Libia e quanto riferisce al lampone che questa mattina intorno alle 6:00 ha ricevuto una telefonata da un gommone in difficoltà con a bordo una ventina di persone tra cui donne e bambinisecondo quanto riferito dai migranti 8 persone sarebbero dispersi il gommone sarebbe imbarcando acqua tutte le autorità sosteneva la moto non sarebbero stati informati necessario un intervento urgente per salvare queste persone l’appello che arriva da Mediterranea Saving io nonostante i dati che certificano la prima per economia ma la realizzazione del programma di governo Movimento 5 Stelle lega richiederà più tempo osservarlo fonti previste dopo l’approvazione del Def l’IVA non aumenterà previsto per quest’anno il PIL più 01 per 100 + 0 6 x 100 Nel 2020 il debito pubblico salire al 132 7:00 per calare fra un anno al 100% mentre al 2,4 la disoccupazione attesa al 11% nel 2019 è al 11,1% l’anno prossimo non fissa aliquote volontà di portare benefici fiscali al ceto medio di sostenere i cantieri pubblici più di 7,6 milioni di chiamata al 113 quasi 21 mila al giorno oltre 4 milioni di persone 5 milioni diricontrollati 16156 soggetti arrestati e 67096 denunciati ancora quasi 470000 persone 160 mila veicoli 51000 commerciali sottoposti a controlli antiterrorismo che hanno portato all’arresto di 957 persone l’istruzione di 126 soggetti per motivi di sicurezza dello Stato sono i numeri principali delle attività della polizia 2018 Prendi nota in occasione del 167a anniversario calano gli indicatori di omicidi furti e rapine momento sono i reati che vedono come vittime i minori di 27 livello locale si vedono oggi Abruzzo per parlare della data della brexit secondo i miei di internazionali che ci sono fonti Roselle vicino a gestirsi profilo un rinvio dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea al 30 marzo 2020 la premier britannica e ieri chiedendo un rinvio al 30 giugno mentre alcuni paesi sarebbero disposti a concedergli più tempo ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa