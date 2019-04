Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Carelli premier Netanyahu ha lanciato verso un nuovo mandato In base allo spoglio del 96% dei voti espressi il liquore blu bianco di Ganz sono appaiati E 35 come partito ma la tua lezione di destra del premier Al momento attuale a 65-120 disponibile in base ai primi exit poll di ayaz si erano detti i vincitori 8 persone sarebbero dispersi in mare al largo della Libia e quanto riferisce alla rufon che questa mattina intorno alle 6:00 ha ricevuto una telefonata da un gommone in difficoltà con a bordo una ventina di persone tra cui donne e bambini secondo quanto riferito dai migranti 8 persone sarebbero disperse il gommone sarebbe imbarcando acqua tutte le autorità con sarebbero state informate nelintervento urgente per salvare queste persone è l’appello che arriva da Mediterranea Saving humans nessuna manovra correttiva e niente nuove tasse soprattutto nessun aumento dell’IVA non ho la crescita lumicino il debito schizzato di almeno mezzo punto rispetto alle previsioni di appena 3 mesi fa il governo si dice sicuro di rispettare ancora gli impegni presi con Bruxelles e punta tutto sulla riforma del fisco per rianimare il PIL di confronto tra le due anime della maggioranza si concentra sulla tazza il testo che entra con l’indicazione di due aliquote al 15:20 % senza riferimenti numerici ma con la volontà che della riduzione fiscale benefici già con la prossima manovra il ceto medio 2018 segnato un calo di quasi un terzo il numero di esecuzioni capitali arrivando così al più basso da decenni dal meno 993 nel 2017 ad almeno 60-90 nell’anno scorso era buona notizia che arriva dal rapporto globale annualemorte di Amnesty International salvata a Livorno una bambina di 7 anni che era salita sul coperchio di una cisterna d’acqua utilizzata per l’irrigazione la copertura in cemento c’è la bambina caduta nella cisterna è piena d’acqua fino a un metro e mezzo dal bordo esterno un adulto che accompagnava il gruppo si è messo ed ha recuperato la bambina passando una persona che si trovavano all’esterno non riusciva a tua volta a risalire sul posto in via delle Sorgenti sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l’uomo che era leggero stato di ipotermia e ti è stato affidato al personale del 118 per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa