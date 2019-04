Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli dopo il 97% dello spoglio dei voti la situazione resta immutata livello di preferenza di partito blu bianco di James e Netanyahu hanno rispettivamente 30 cm di bello di coalizione di governo Quella di destra del premier può portare tu 65 seggi su 120 contro il 56 attribuibili al centrosinistra ora Si vedrà lo spoglio del voto dei soldati le tue preferenze di norma vanno ai partiti di destra per evitare l’aumento dell’Iva il governo punterà su spending review l’ha detto il premier Giuseppe Conte Argine della festa della polizia a Roma defrel deludente se posso esprimere un’opinione personale è uno strumento che in questo momento dell’anno e anche prematuro fare Però vediamo costretti a farloneonati con uno scuolabus esce di strada con il risultato che per bambini di 8-9 anni finiscono in ospedale con ferite non gravi e quanto successo stamani attorno alle 8:00 a San Martino in strada nel Lodigiano quando il pulmino stava facendo il giro per portare gli allievi alla scuola elementare il conducente poi sottoposto a tutti gli esami Diritto ai quali è risultato negativo in via Giovanni Paolo II è scoppiato lo pneumatico anteriore destro il mezzo è uscito di strada tranciando due alberelli al lato della carreggiata e finendo la corsa contro un terzo albero sulla c’erano 11 bambini tre sono stati portati in ospedale a Lodi le indagini Sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto in Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per la donna 31enne accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale nei confronti di un minorenne da cui ha avuto anche un figlio le motivazionila decisione del collegio dei giudici saranno depositate nei prossimi giorni in Italia è pronta a sostenere in sede Unione Europea alla richiesta di una proroga dei tempi della brexit di qualunque durata britannico ritenga utile in questa fase l’ho assicurato secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche a Londra il ministro degli Esteri in una conversazione con il collega della Foreign Office è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa