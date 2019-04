Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per evitare l’aumento dell’Iva il governo punterà su spending review lo ha detto il premier Giuseppe Conte margine della festa della polizia a Roma da deludente se posso esprimere un’opinione personale uno strumento che in questo momento dell’anno e anche prematuro fare però siamo costretti a farlo aggiunto Conte flat Tax Salvini entro l’anno rivoluzione storica confermiamo tutte le manovre economiche fatte oggi ci sono i dati sulla produzione industriale quota 100 avanti il reddito parte è sulla flat Tax l’impegno entro l’anno e di provare una rivoluzione storica per la vita alle famiglie italiane Wikileaks Denuncia una vasta operazione di spionaggio ai danni di Julian assange all’interno dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra del rifugiatola 12 e sostiene che l’operazione è stata condotta al fine di espellere stradale il giornalista australiana lo afferma in una conferenza stampa il direttore dell’organizzazione che parla di un vero e proprio ti ho messo la lotta alla camorra Ndrangheta mafia e la nostra ragione di vita il 25 aprile non sarò a sfilare qua a Polla braccialetti Rossi cassonetti gialli e bianchi Vado a Corleone a sostenere le forze dell’ordine nel cuore della Sicilia l’ho detto il vicepremier Matteo Salvini e a margine della festa della polizia a Roma per soluzione ottenuta ieri dalla cassazione ha un sollievo ma non posso affermare di essere allegro penso Infatti ha tutte le persone cambiare amici compagni di sogni e progetti che hanno sofferto con me e per me in questi anni lo scrive sul suo profilo Facebook è l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino quando ha preso della definitiva soluzione prima di intervenire a un convegno di Medicina in Messico Questa sera scrive il professore primaintervenire Mi sento solo di dire grazie a tutti voi e agli straordinari professionisti che mi hanno assistito ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa