Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura la bici e rimane l’impronta regolare tutti i suoi strumenti del fosse necessario per conseguire gli obiettivi di circolazione abbiamo un sacco di strumenti per reagire lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi secondo cui l’economia dell’eurozona bici è una città più lenta che essendo nell’anno corrente la conferma che tassi di interesse rimarranno fermi fino alla fine del 2019 intanto principale della firma lo 0% quello sui prestiti marginali e 0,25 quello ti riposi almeno 0,40 il Fondo Monetario Internazionale sottolineare i rischi per la stabilità finanziaria nel medio termine l’Italia e riaccendi timori per il legame debito anche nell’Unione Europea riprendere italiano in italiano verso il quinto ho mandato il suo partito è quello di Benny gantz bianco conquistano 35 G ciascuno ma a livello di coalizione di governo Quella di destra del Pocontare su 75 cm 120 contro i 53 attributi al centro-sinistra di grano duro colpo ai lamponi sti appena sei seggi minima assoluta in 10 anni di storia del partito all’attacco è stato in Parlamento di destra razzista e xenofobo brexit theresa May resta convinta che il miglior modo di attuarla sia uscire in modo ordinato dall’Unione Europea e con un accordo lo ha evidenziato nel Question Time del mercoledì prima di partire per Bruxelles da cancellare Anche la Merkel ha detto oggi al bundestag che l’Unione Europea potrebbe decidere un rinvio della brexit più lungo di quello richiesto dal governo britannico in chiusura parliamo dell’ultima niente di Ministro della Giustizia a tutti i tuoi investigativo per indagare sull’origine delle indagini del 2016 non importa secondo cui ha individuato una vita di membri del dipartimento di tutti i contatti per ricostruire come letti hai deciso di indagare Allora candidato presidenziale da un’altra mamma e la sua campagna e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa