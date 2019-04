Ultime Notizie Roma del 10-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno fino a metà del pranzo oggi a Palazzo Chigi del presidente del consiglio Giuseppe conte con il vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini l’incontro prima della partenza delle prendere per il Consiglio Europeo a Bruxelles del Def governo difende le sue scelte il 3 nel far sapere che per evitare l’aumento dell’Iva si punterà su spending review ieri nessun litigio diverbio in consiglio dei ministri precisa con una normale dialettica Di Maio dice follia aumentare l’IVA non servirà per fare la flat Tax Salvini invita a fare come diceva De Gasperi non si deve guardare Alle prossime elezioni alle prossime generazioni se fanno l’operazione alla crescita sblocca cantieri si potrebbe evitare così il presidente di Confindustria Vincenzo boccia sulla manovra bis la cronaca il Vaticano ha deciso di aprire un’indagine interna sulla vicenda di Emanuela Orlandi lo rende noto avvocato dellaLaura andrò dicendo che la segreteria di Stato autorizzato l’apertura di indagine specificando che gli accertamenti sarebbero legati alle verifiche su una tomba del cimitero Teutonico tre mesi scorsi abbiamo incontrato io e alcune ho neanche il mio avvocato Laura Sgro il segretario di stato Pietro Parolin con il quale abbiamo parlato del caso di Manuela è presentato alle nostre richieste afferma Pietro Orlandi fratello di Manuela Tufo 35 anni di mancata collaborazione di un’indagine è una svolta importante ancora cronaca dopo un litigio con lui il suo figlio minorenne si era allontanato da casa quando è tornato per punirlo gli allegato le caviglie con una catena che un’altra assicurata letto privando di acqua e cibo dopo due giorni ragazza liberandoti è riuscita a fuggire ha cercato aiuto Dalla vicina di casa la donna avvertito i carabinieri che hanno arrestato il padre un modo meno di 38 anni per reati di maltrattamenti in famiglia è accaduto a Ladispoli vicino a Roma chiusura ultime notizie la guardia costiera Libica è intervenuta per tentare di salvare i 20 migranti a bordo di un’imbarcazione alla deriva all’altezza della frontieratunisina la cui presenza era stata segnalata la rampon stamattina aveva ricevuto la segnalazione della barca in difficoltà a chi si riferiva anche di 8 persone disperse in mare è tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

