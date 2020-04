Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio rimarrà in lockdown almeno fino al 3 maggio altrimenti si rischierebbe di far risalire la curva dei contagi vanificando gli sforzi compiuti Finora questa la decisione del governo e i controlli sul rispetto delle misure saranno passati sotto Pasqua cara ma intanto per il sesto giorno consecutivo le terapie Intensive per il quinto recovery Sicuritalia ottiene la fiducia in se puoi passa ora la cacca dopo giorni che tensione gruppo sempre trovare un accordo che soddisfi tutta l’Italia l’Olanda varando un piano economico da 500 miliardi complessivi Crini e Fonti del tesoro smentiscono che l’Italia abbia chiesto l’attivazione del fondo salva-stati la linea rimane serum non messa ferma leader del MoVimento 5 Stelle la Vuelta invita all’America a non cedere alle richieste italiane scrivendo che la mafia spetta ai finanziamenti europei negli Stati Uniti si sonoBuongiorno altri 1783 decessi legati al coronavirus Per un totale di 16478 oltre 460 mila le positività finora accertate nel mondo sono più di un milione e mezzo ormai le persone contagiate con un totale di oltre 96700 morti esce dalla terapia intensiva Intanto il premier britannico Giotto i paesi produttori di petrolio sono d’accordo il connubio potrebbe attivare e arrivare nelle prossime ore lo ha detto Trump per oggi intanto previsto incidenti straordinario dei ministri dell’energia per facilitare il dialogo globale la cooperazione apertura rialzo stamani per la borsa di Tokyo + 0,5% medici infermieri sono i santi della porta accanto Così ieri Papa Francesco nella messa del giovedì santo in una Pietro deserta per l’emergenza coronavirus oggi pomeriggio Il Santo Padre presiederà all’altare della cattedra la celebrazione della passione e poi in serata il rito della Via Crucis dal sagrato della Basilica Vaticana Sportdown contro il virus anche il calcio rischia di dover aspettare ancora per la ripresa degli allenamenti l’ultima parola spetterà al governo che sta tenendo contatti con la FIGC oggi ci sarà un nuovo appuntamento tra il presidente gravi al ministro Spadafora una delle ipotesi prevede che i centri sportivi riaprono il 24 aprile E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa