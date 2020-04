Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Europa e l’eurogruppo trova l’Intesa la palla passa ai capi di stato e di governo meccanismo di stabilità attivabile per spese sanitarie 0 condizioni il ministro dell’economia Gualtieri eurobond sul viale condizioni Del Mes disponibili da subito 500 miliardi Gentiloni perché ti europeo di dimensioni senza precedenti per affrontare la crisi provocata dalla coronavirus conta le parti Socialiste riapriamo detto rischiamo di vanificare i risultati confronto sul nuovo decreto del Presidente del Consiglio si va verso una proroga di 14 giorni fino al 3 maggio delle misure di distanziamento sociale per l’epidemia Barbagallo UIL per con te non ci sono ancora condizioni per far ripartire le attività sospese il corpo di Polizia compie 168 anni nessuna festa gli auguri delleazioni l’anniversario della polizia condizionato dall’emergenza coronavirus covid-19 Allora il riconoscimento virtuale dell’istituzione un lungo applauso per il lavoro svolto è arrivato dal Presidente della Repubblica il Ministro dell’Interno Luciana e del capo della polizia Franco Gabrielli i principali produttori di petrolio eccezione del Messico hanno concordato di ridurre la produzione a maggio e giugno di circa 10 milioni di barili al giorno oggi l’opec dopo una maratona di colloqui per contrastare il crollo dei prezzi di Fatto l’accordo che riduce la produzione 8 milioni di barili al giorno da luglio a dicembre necessiterà delle consenso del Messico per avere effetto Cambiamo argomento preti medici infermieri sono i santi della porta accanto Così ieri Papa Francesco nella messa del giovedì santo in una San Pietro deserta per l’emergenza coronavirus capire sì tutti Martino lascio che il Signore sia il mio servitore che sia nominali faccia crescere Mi perdoni non entreranno nel regno dei cieli non possoquesta messa in ricordare i sacerdoti sacerdoti che soffrono la vita per il Signore se c’era Totti che sono dei servitori questi giorni sono molto più di 60 qui in Italia l’attenzione dei malati negli ospedali anche con i medici infermieri infermieri sono i santi della porta accanto oggi pomeriggio il papa presiederà Altare della cattedrale celebrazione della passione poi in serata il rito della Via Crucis dal sagrato della Basilica Vaticana E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa