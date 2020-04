Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oltre 95000 persone sono morte finora livello mondiale a causa del coronavirus con un incremento di circa 5000 decessi Rispetto a ieri e quanto emerge dal bilancio aggiornato della John Hopkins University nello specifico il bilancio dei morti e ora quota 90 5735 a fronte di un numero complessivo di 1602160 casi accertati Circa un terzo dei quali registrati negli Stati Uniti nel complesso le persone guarite sono 350 5079 nel mondo ma negli Stati Uniti questa quota continua a rimanere molto bassa gli Stati Uniti hanno registrato altri 1783 decessi correlati Nuovo coronavirus 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins anche pasta dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene dei nostri cari e per consentire all’Italia di ripartire il prima possibile per questi controlli sugli spostamentile forze di polizia sono stati rafforzati Per scongiurare i trasferimenti nelle seconde case nelle località turistiche lo dice il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese in un’intervista al Corriere della Sera chi non potrà giustificare i propri spostamenti verrà sanzionato però fa ridere che ognuno di noi miglior controllore di se stesso richiama l’autodisciplina per il rispetto delle regole come atto collettivo di responsabilità per il ministro Ce la faremo Ma non si può abbassare la guardia adesso con atteggiamenti responsabili L’Italia rimane lockdown almeno fino al 3 maggio altrimenti si rischierebbe di far risalire la curva dei contagi vanificando gli sforzi compiuti Finora questa la decisione del governo e i controlli sul rispetto delle misure saranno rafforzati sotto Pasqua calano intanto per il sesto giorno consecutivo le terapie Intensive per il quinto i ricoveri il cui Italia ottiene la fiducia alla camera dopo giorni di pensione l’eurogruppo sembra trovare un accordo che soddisfi tutti dall’Italia all’olanda grande un piano economico da 500 miliardi complessivi Creamy e ponti del tesoromentiscono che l’Italia abbia chiesto la situazione del fondo salva-stati la linea rimane sia ruba un nome si afferma il leader del MoVimento 5 Stelle la Vuelta Invita la Merkel a non cedere alle richieste italiane scrivendo che la mafia aspetta finanziamenti europei Torniamo a parlare di scuola il futuro di questo anno scolastico e soprattutto la promozione degli studenti è la situazione ne abbiamo parlato con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico quest’anno scolastico la Nitro aveva chiesto di fare questa va chiesto di fare questo entro il entro Pasqua entro le vacanze pasquali perché avevano certezze rimangono diversi Speriamo che il ministro Anzi chiediamo al ministro di fugar lì il prima possibile Eventualmente anche modificando in corso d’opera il decreto legge o comunque chiarito nelle ordinanze ho detto bisogna cheil lavoro svolto era dire applica distanza degli insegnanti con gli studenti in questo periodo non può essere pensato come qualcosa gioco ma deve avere la sua valutazione dell’esame di ammissione finale bisogna ribadire come non è scontata la promozione degli alunni a settembre perché comunque questa promozione e dovrà tenere conto di tutto il processo di valutazione avvenuto durante tutto l’anno Ivi incluso la didattica distanza inclusive recuperi che ci saranno a settembre o a settembre-ottobre perché sennò passo il messaggio che tutto questo quadrimestre è stato un quadrimestre inutile che le attività fatte sono inutili ed è per questo che su questo che da questo punto di vista chiediamo pure che il ministro faccia chiarezza e responsabilità i organi collegiali ai consigli di classe ai colleghi docenti la responsabilità nel rifare le programmazioni di andare utilizzare deiper valutare Comunque l’anno scolastico per tutti gli studenti perché soltanto gli insegnanti di ogni singola classe sanno all’interno della classe Chi ha lavorato come poteva lavora in che modo poteva lavorare in che modo poteva studiare quindi zia da parte dei colleghi docenti Siete parte degli alunni e quindi è molto importante questo dare fiducia alla comunità educante al corpo insegnanti che va bene come se dovuto ritrovare in questa circostanza di Didattica a distanza con i propri mezzi a disposizione come gli alunni sa chi di loro aveva il rimedio disposizione cioè non si fa questo passaggio allora tanto vale dichiarare fin da subito che c’è un 6 politico a tutti Allora è anche inutile quella didattica distanza che diventa obbligatoria per legge è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa