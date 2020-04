Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli il coronavirus oltre 95000 persone sono morte finora livello mondiale causale coronavirus e con un incremento di circa 5000 decessi Rispetto a ieri quanto emerge dal bilancio aggiornato della John Hopkins University nello specifico il bilancio dei morti e ora quota 90 5735 a fronte di un numero complessivo di 1000602 216 casi accertati Cerca dei quali il 29% registrati negli Stati Uniti e dello clown In Italia fino al 3 maggio almeno dopo giorni riflessione il governo sceglie la linea di massima cautela e si appresta a rinnovare con un nuovo provvedimento tutte le misure di contenimento e le limitazioni agli spostamenti per altri 20 giorni concedendo soloMirate per qualche attività produttiva non solo con una circolare il Viminale rapporto ai controlli per Pasqua chiedendo alle forze di polizia una particolare attenzione per evitare che gli italiani si è partito nelle seconde case due weekend come quello di Pasqua che già da giorni sia il comitato tecnico-scientifico sia il Viminale avevano indicato come rischio esodo nel caso in cui fossero polpette delle aperture ed infatti la circolare del Viminale per intensificare i controlli nelle festività pasquali verrà replicata anche per i Due fonti Mestre stata eliminata o condizionalità si è introdotto uno strumento facoltativo una linea di liquidità fino al 2% del PIL può essere attivato senza condizione lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri parlando Noi non vogliamo che il Mestre ci sia nel testo e comunque se anche ci fosse non lo voteremo mai Questo significa che con te non posso scrivere la proposta Sentiamo cosa dice il presidenteOggi dobbiamo ancora ascoltarlo per sapere qual è il risultato è come lui si è posto all’interno dell’eurogruppo credo che con te ci stupirà Anche in questa occasione l’ho detto il capo politico 5 stelle a Radio anch’io l’emergenza sanitaria determinato un impegno straordinario delle forze di polizia chiamate a vigilare sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus ma anche a concorrere alle attività di sostegno comunicazione sensibilizzazione nei confronti dei cittadini così il presidente Mattarella in un messaggio per il 168a anniversario della nascita del corpo ricordando come la vocazione alla prossimità e all’impegno sociale consente di cogliere tempestivamente ai bisogni delle persone offrendo loro risposte costruttive coerenti con i valori costituzionali il primo ministro britannico Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva ed è stato riportato al reparto generale al Saint Thomas Hospital dove riceverà un attento monitoraggio riferisce downing Streethanno già il disinfettante prodotto nel 1989 dopo averlo rigenerato travasando nuovo igienizzante nella confezione per eliminare le Parti metalliche col tempo si erano formate infine attaccando una nuova etichetta 27.000 il telefono di joelle ritenuti pericolosi per la salute degli esperti della ASL sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Lecce Otranto che ha denunciato per frode in commercio i titolari di due attività all’ingrosso e al dettaglio ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime ore

