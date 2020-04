Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Frascarelli Italia rimarrà in lock down almeno fino al 3 maggio dopo giorni di riflessione il governo sceglie la linea di massima cautela e si appresta a rinnovare con un nuovo provvedimento tutte le misure di contenimento e le azioni agli spostamenti per altri 20 giorni concedendo solo apertura Mirate per qualche attività produttiva non solo con una circolare il Viminale rafforza i controlli per Pasqua chiedendo le forze di una particolare attenzione per evitare che gli italiani si riversino nelle seconde case gli appelli di Confindustria far partire l’economia finché l’attuale recessione non diventi depressione per la spinta di parte della stessa maggioranza con Italia Viva a fare da capofila è l’andamento positivo dei dati non sono stati Dunque sufficienti per convincere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conteil paese la Direttiva ai Prefetti affinché rapporti nei controlli per Pasqua è stata firmata dal capo di gabinetto del Ministro dell’Interno Matteo piantedosi i dati sulla legge molto nei primi segnali di efficacia delle misure di contenimento e quindi importante che queste misure Si segnala siano pienamente operativa in vista delle imminenti ricorrenze Pasquali tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico in particolare sulle autostrade e sulle principali arterie di collegamento extraurbane del nostro paese in particolare finale sollecita alla promozione di ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni oltre 95000 persone sono morte finora A livello mondiale a causa del coronavirus incremento di circa 5000 decessi e Rispetto a ieri e quanto emerge dal bilancio aggiornato della giorno Hopkins University nello specifico il bilancio dei morti e ora quota 95.700cinque a fronte di un numero complessivo di milione 62216 case portati Circa un terzo dei quali il 29% registrato negli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno registrato altri 1783 decessi correlati al nuovo coronavirus in 24 ore la Cina ha segnato ieri 42 nuovi casi di contagi da covid-19 di cui 28 importati e quattro domestici una bimba boliviana di 5 mesi è la più giovane vittima in Bolivia del coronavirus preti medici e infermieri sono i santi della porta accanto Così ieri Papa Francesco nella messa del giovedì santo in una San Pietro deserta per l’emergenza coronavirus oggi pomeriggio Bergoglio presiederà all’altare della cattedra la celebrazione della passione in serata il rito della Via Crucis dal sagrato della Basilica Vaticana principali produttori di petrolio ad eccezione del Messico hanno concordato di ridurre la produzione in maggio e giugno dice10 milioni di barili al giorno lo ha dichiarato Oggi no perché dopo una maratona di colloqui per contrastare il crollo dei prezzi per oggi intanto previsto un G20 straordinario dei ministri di energia per facilitare il dialogo globale la cooperazione chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo sulle aspettative più nuovo piano di stimolo della Banca del Giappone ed è tutto per ora dalla redazione vediamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa