Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta ascarelli coronavirus la curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro alla conferenza stampa l’istituto sull’andamento logico dell’epidemia da qui l’invito a mantenere le misure anche a Pasqua Siamo in un momento festivo Certamente ma purtroppo quest’anno non possiamo aggregarci uniamoci negli affetti ma mantenendo il distanziamento il quadro conferma lo scenario dei giorni scorsi e dai indicazioni di efficacia delle misure Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà oggi per rendere note le ultime misure di contenimento decisa dal governo per fronteggiare la pandemia di coronavirus i premianche annunciato su Twitter che nel corso della diretta fornirà gli aggiornamenti sui risultati dell’Europa gruppo di ieri e sulla posizione del governo sul mess che assicura non è mai cambiata è mai cambierà al momento con te ancora riunito con i capi delegazione di maggioranze ministri Roberto Gualtieri e Stefano patuanelli e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sul tavolo della c’è il nuovo dpcm sulle misure anti contagio atteso in giornata alla luce dei nuovi poteri attribuiti alla Consob e dal decreto imprese la commissione ampliato da 48104 le società quotate in borsa per le quali applicando il solo criterio dell’ azionariato diffuso e non più anche quello della capitalizzazione vengono abbassate le soglie cui scatta l’obbligo per gli investitori di comunicare le partecipazioni rilevanti dal 3 al 1% per le più grandi dal 5 al 1% per le PMI Consob Ha inoltreper le stesse 104 società di portare dal 10 al 5% la prima soglia sulla quale scatta l’obbligo della dichiarazione delle intenzioni anche i scorrerie che impone agli investitori di rendere note al superamento di una certa quota ai propri obiettivi di investimento i due provvedimenti della Consob Sono validi da domani e per un periodo di 3 mesi Dobbiamo iniziare a ripartire perché se non ti amo la pandemia diventerà una carestia non moriremo forse ritrovi dama rischieremo di morire di fame lo dice in una Diretta Facebook e leader di Italia viva Matteo Renzi oltre 95000 persone sono morte finora livello mondiale a causa di coronavirus con un incremento di circa 5000 decessi Rispetto a ieri e quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University nello specifico il bilancio dei morti è ora a quota 90 3735 Stati Uniti d’America Se tutto va come Speriamo riapriremo il paese moltopresto lo spero così il presidente americano Donald Trump nel quotidiano briefing via della Casa Bianca sul coronavirus in Regno Unito è polemica nel paese per il comportamento di sinistro della compagine Tori e Boris Johnson Robert Jerry abusato del violato alle direttive dato dallo stesso governo e sono altri 179 nuovi casi di covid-19 in Pakistan hanno raggiunto oggi quota 4601 mentre i decessi sono in tutto 65 Questi gli aggiornamenti del Ministero della Salute pakistano dopo 5 settimane è ricoverata in India è deceduta Mirella Ferillo la signora Romana che durante un viaggio in India con un gruppo di turisti italiani è risultata positiva al coronavirus lo racconta il quotidiano Times of India la dottoressa Lucilla Catania responsabile dell’equipe medica dell’ospedale privato che ha seguito dal primo giorno gli italianitollerati nella per ora è tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

