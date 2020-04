Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio piano Ferrigno coronavirus le misure anche in vista della fase 2 delle riaperture dovranno mantenere una scala Nazionale perché le zone del paese oggi bianche quelle che non hanno cavi se non siamo attenti che possono diventare rapidamente il rosso intenso sono le parole del Presidente dell’Istituto di sanità Silvio brusaferro sull’andamento dell’epidemia alla curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e poi se un segnale positivo ma devi farti abbattere la guardia aggiungere nelle regioni del sud I numeri sono contenuti in calo mentre in Lombardia nelle case di riposo sono 1822 decessi un segnale allarmante età media dei morti per conferma di circa 80 anni sono in maggioranza uomini e con più patologie gallera ferma nessun contagio e le case di riposo da pazienti trasferiti andiamo negli Stati UnitiPonte una accanto all’altra in fosse comuni che c’erano York sono le immagini sciocche riprese da un drone che pubblicate oggi dalla BBC on-line che raccontano dell’emergenza coronavirus nell’aria la forza Come si trova Dart Island al largo del Bronx che da un 350 minuti lizzata per seppellire chi non può permettersi funerali ho fatti al cimitero gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore 1783 decessi intanto jp Morgan a righe delle sue scrive per l’economia americana nel secondo trimestre l’utile atteso contratti del 40% ed è stata sospesa la promozione e la vendita sul sito tigershop.it di mascherine difformi da quelle pubblicizzate non ha disponibili per la consegna entro i tempi indicati lo fa sapere l’antitrust spiegando di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Tiger Group srl la sospensione della promozione e vendita attraverso il dominio italiano di dispositivi individuali di protezione in particolare mascherine di categoria èp2 che risultino difformi da quelli pubblicizzate l’ultima notizia in chiusura oltre 5 milioni di chiamate al 113 820 3453 interventi in un anno è ancora oltre 4,4 milioni di persone controllate di cui 73 mila denunciate 15204 arrestate sono i numeri dell’attività del 2019 della Polizia di Stato che oggi compie 168 anni il capo Gabrielli dichiari poliziotti sono compagni al fianco dei cittadini il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio di corda linergy Enza che ha determinato un impegno straordinario è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa