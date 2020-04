Ultime Notizie Roma del 10-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la mia posizione quella del governo sul Mac non è mai cambiata è mai cambierà così il premier Giuseppe Conte Twitter su Messenger eliminato ogni condizionalità si è introdotto uno strumento per una linea di liquidità fino al 2% del PIL che può essere attivato senza condizioni ha spiegato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri non Chiediamo la mutualizzazione del debito passato ma che le risorse necessarie per la sfida contro il virus siano risorse comune aggiunto Cri mi dice se non attivato sbaglia Chi lo dice per Fraccaro ora la BCE agisca da Banca Centrale Salvini chiede le dimissioni perché portava meloni afferma faremo mozione contro il Mac Che cosa farà il MoVimento 5 Stelle contro la povertà determinata dalla crisi coronavirus il gruppo del PD della camera in piena sintonia con ilpropone un contributo di solidarietà a carico dei redditi più elevati per il 2020 2021 che dovranno versare i cittadini con redditi superiori agli €80000 che inciderà sulla parte eccedente Tale soglia così Graziano Delrio e Fabio Melilli la somma versata Sara deducibile andrà ad alcune centinaia di Euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al Milione il gettito di 1,3 miliardi annui intanto altri due medici sono morti nelle ultime 24 ore per l’epidemia di covid-19 sono un ginecologo è un medico di famiglia il totale dei decessi sale così a 107 Secondo l’aggiornamento della federazione nazionale degli ordini dei medici che include anche i medici pensionati richiamati in servizio comunque attivi per l’emergenza l’ultima chiusura caldo con favore risultato cruciale raggiunto ieri dell’eurogruppo il sostegno per mantenere le persone lavoro scrive su freezer la presidente della commissione europea Ursula von der leyen precisando che leteleguidato risponde dalla richiesta per un’azione decisiva attraverso un recovery Plan è un quadro finanziario pluriennale rafforzato il Presidente del Consiglio Europeo convoca La videoconferenza dei leader per il 23 aprile è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa