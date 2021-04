Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 10 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Il commissario straordinario Francesco figliolo ha firmato una nuova ordinanza in cui ti dà la priorità nella campagna vaccinale gli over 80 e le persone fragili Così come ho spiegato ventiquattrore prima dallo stesso premier Mario Draghi le categorie di priorità indicate dal ministero della salute permangono ma vengono temperate con il criterio delle tacchi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà Intanto le autorità americane rassicurano spiegando che non c’è il collega mi ha fatto 35 Johnson & Johnson le trombosi tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emilia Romagna e Calabria e Toscana la Sardegna Passa al rosso in Toscana restano per il rossore province di Firenze Prato livello generale del rischio in Italia speranza sottolinea che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato serve prudenza Gelmini alle regioni chi Vaccina di più riaprire prima maggiogiorno la vita e attività economiche ieri 18938 case 460 Salve di cannone in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito ed i territori d’Oltremare per l’estremo saluto al principe consorte Filippo scomparso ieri a 99 anni si vuole così rendere omaggio ai ruoli ricoperti dal Duca di Edimburgo nelle forze armate di sua maestà il suo patronato hai amorevoli reparti tuo passato indirizzo della Royal Navy i trascorsi da veterano Combattente è reduce superstiti dei capi l’oggetto della Seconda Guerra Mondiale le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell’e-commerce babà con una maxi multa da 18,2 miliardi di One pari a 2,78 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante lo annuncia via di Pechino la multa fa seguito all’inchiesta avviata nei confronti dell’azienda dicembre secondo quanto riferito da nuova C3 l’imprenditore Russo Nikolai boscov trovato morto nel suo appartamento di Londra nel marzo 2018 vendetteda un collare da cani in modo che L’assassinio passasse per un suicidio lo scrivono i media britannici tanto l’esito dei risultati del medico le gare di una corte di Londra che Sta indagando sulla vicenda l’oligarchia Era considerato un critico di Vladimir Putin Ei procedimenti in corso dal marzo del 2018 quando il virus covid 69 anni vede rinvenuto privo di vita si apre con spezia-crotone alle 15:35 giornata del campionato di Serie A alle 18 il Milan sarà impegnato sul campo di Parma con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e restare a distanza dalla Juventus terza in classifica il programma degli anticipi si chiude alle 20:40 ci sono di Torino e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa