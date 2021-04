Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Abbiamo un problema di varianti è possibile che dovremo arrivarci Narci contro di loro anche per anni come viene con l’influenza lo dice il direttore scientifico dell’ Humanitas Alberto Mantovani Intanto le autorità statunitensi affermano che testa non provano l’esistenza di alcune legame fra il vaccino Johnson & Johnson l’insorgenza di trombosi infini moderna porterà in Italia oltre 4 milioni di dosi nel secondo trimestre lo promette da Steiner vicepresidente responsabile per la Europa medio oriente Africa dell’azienda americana da lunedì in Italia sarà meno Rossa passano in Calabria emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lombardia Piemonte Toscana la Sardegna passa invece in zona rossa sul fronte vaccini Il commissario per l’emergenza figliolo rassicura il richiamo di attrazione che sicuro giovedì Abbiamo raggiunto il redi 299000 dosi somministrate intanto saisera chiesto negli Stati Uniti l’autorizzazione per usare il proprio vaccino anche i suoi ragazzi tra i 12 e i 15 anni tutto il consiglio comunale centro Bergamasco di 600 abitanti della Valle Brembana deciso di svolgere la propria seduta interamente in piedi come gesto di solidarietà Ursula von der leyen lasciata senza sedia durante il colloquio con il presidente turco resta aperto a tutti in piedi sindaco assessori consiglieri e il segretario comunale intanto sull’ incidente di Ankara interviene il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Mi spiace molto per l’accaduto vi assicuro che da allora non dormo bene la notte Buckingham Palace annunciato che il marito della Regina Elisabetta è il principe Filippo di Edimburgo è morto all’età di 99 anni il consorte della sovrana aveva sposato nel 1947 era stato ricoverato in ospedale e all’inizio di marzo ma il 16 era stato dimesso ed era ritornato nella sua residenza al Castello di Windsor per lui niente funerali di stato da cerimonia riferisconoPalazzo Sara di natura privata nel rispetto delle consuetudini della volontà del defunto il presidente uscente Ismail Omar è stato rieletto per il quinto mandato alla guida degli boutique 98,58% di voti Rossi a prendere i primi risultati provvisori diffusi dal Ministro dell’Interno momina Ahmed Shake torniamo in Italia una donna di 64 anni morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Tivoli vicino a Roma è accaduto la scorsa notte a dare l’allarme i vicini che hanno visto le fiamme sul posto i vigili del fuoco i Carabinieri della Stazione Tivoli Terme la donna che aveva problemi di deambulazione viveva sola ed era una grande fumatrice il corpo carbonizzato è stato trovato per la camera da letto e il corridoio e ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa