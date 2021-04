Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il commissario straordinario Francesco figliolo ha firmato una nuova ordinanza in cui si darà priorità nella campagna vaccinale gli over 80 le persone fragili Così come l’ho spiegato 24 ore prima dello stesso premier Mario Draghi le categorie di proprietà indicate dal Ministero della Salute per Mango non avvengono temperate con il criterio dell’età che ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà Intanto le autorità americane rassicurano piegando che non c’è alcun legame provato 35 Johnson & Johnson e le trombosi tornadi in arancione Piemonte Lombardia per l’Emilia Romagna e Calabria e Toscana la Sardegna Passa al rosso in Toscana restano per Rosso le province di Firenze Prato scende livello generale del rischio in Italia speranza sottolinea che le misure hanno prodotto la prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato serve prudenza Gelmini alle regioni chi Vaccina di più riaprirà prima a maggio ritorno alla vita e alle attività economiche ieri dici1938 quasi 460 vittime per brusaferro raggiunto il plotone di crescita e Letta atteso un calo dei decessi Sì alle riaperture ma con cautela è morto il principe Filippo 99 anni consorte della Regina Elisabetta seconda d’Inghilterra lo ha annunciato la festa Regina esprimendo profonda tristezza per la perdita dell’amato marito la coppia reale aveva celebrato novembre I 73 anni di matrimonio famoso per le sue Filippo avrebbe compiuto 100 anni a giugno era stato dimesso di recente Dopo alcune settimane in ospedale per una infezione cordoglio dei leader mondiali sparate Salve di cannoni in tutte le è quasi 6 milioni di persone controllate 23921 delle quali arrestate 121 1586 denunciate quasi 5 milioni di chiamate al 113 13124 giorno 9 al minuto sono i numeri di un anno di attività della polizia che celebra i 169 anni dalla fondazione la vocazione alla prossima vita con il territorio e con le persone sta per essere presente tra la gente perle necessità e anticipare i segnali di possibili criticità sono tutti i tratti distintivi di un corpo che Presta costante attenzione alla comunità scrive il Ministro dell’Interno lamorgese che Debora una corona d’alloro al sacrario dei Caduti nella scuola superiore di polizia e consegnerà la medaglia d’oro conferita dal Presidente Mattarella alla bandiera le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell’e-commerce Alibaba con una maxi multa da 18,2 miliardi di qua Ma pari a 2,78 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante vanno non c’è rimedio di Pechino la multa a seguito all’inchiesta avviata nei confronti dell’azienda dicembre secondo quanto scritto da Nuova Cina L’amministrazione biden non rimuoverà tutte le sanzioni economiche imposte da Donald Trump all’iran per tornare al rispetto dell’accordo sul nucleare 2015 a precisazione di Washington segue le trattative in diretta e che si sono svolte in settimana Vienna tra Washington e Teheran e il tweet del ministro degli Esteri iraniano javad zarif secondo il quale tutte le sanzioni dell’era Trump sarebbero state rimosse prima del ritorno dell’ Iran rispetto dell’accordo Washsarebbe disponibile rimuovere però quelle che non sono in attesa del 2015 l’imprenditore Russo Nikolay trusov trovato morto nel suo appartamento di Londra nel marzo 2018 venne strangolata da un collare cane in modo che L’assassinio passasse per un suicidio lo scrivono i media britannici citando l’esito dei risultati del medico legale di una corte di Londra che Sta indagando sulla vicenda l’oligarchia Era considerato un critico di Vladimir Putin procedimento in corso dal marzo del 2018 quando il gruppo 69 anni venne rinvenuto privo di vita chiudiamo con lo sport si apre con spezia-crotone alle 15 La trentesima giornata del campionato di Serie A alle 18 il Milan sarà impegnato sul campo del Parma con l’obiettivo di portare a casa i tre punti restare a distanza dalla Juventus terza in classifica il programma degli anticipi si chiude alle 20:45 con udinese-torino e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea regia

