Ultime Notizie Roma del 10-04-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio religione guerra nelle visioni opposte di Papa Francesco del Patriarca Russo kirill all’angelus Il Santo Padre chiede una tregua Pasqua in Ucraina non per ricaricare armi e riprendere a combattere ma per fare la pace con un vero negoziato Nella messa della domenica delle Palme il dolore perché Cristo è ancora una volta inchiodato alla Croce nelle sofferenze della guerra il patriarca Russo stretto alleato di Putin invece hai invitato i fedeli unirsi per combattere i nemici interni ed esterni di Mosca Tossa il signor aiutarci essere uniti anche attorno al potere ha fermato lì sulla strada in cui sono stati trovati 50 coppie buzova è stato colpito anche l’ospedale punto di riferimento del villaggio andato talmente distrutto così come la scuola del paese lo ha constatato l’ho inviato dell’ansa sul posto durante i bombardamenti sulla scuola all’interno dell’edificio c’erano 150 persone e piegache si sono tutte salvate correndo nel rifugio sottostante non è ancora chiaro Se all’interno dell’ospedale invece durante l’attacco ci fossero persone il piano di terrorizzare brutalizzare civili non arriva dai più alti livelli del Cremlino fino a Putin e afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jack Sullivan la questione dei crimini di guerra e della crescita in Ucraina ricade sul cremino e sul presidente russo gli Stati Uniti in tanto stanno lavorando a un piano per la fornitura di più armi e l’Ucraina che pensano anche di addestrare gli ucraini fuori da loro confini nazionali Aggiungi e salva le porte rosse che hanno occupato la centrale nucleare di Chernobyl hanno sostanze radioattive dai laboratori di ricerca che potrebbero potenzialmente ucciderle ferma l’agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione su Facebook città dalla BBC l’agenzia riferisce che le truppe russe che in un’area di stoccaggio della base di ricerca Eco sempre hanno rubato 133 sostanze altamente radioattive anche una piccola parte di queste sostanze è mortale se gestite in modo non professionale spiegaree aggiungendo che il posto in cui sono state portate le sostanze rubate sconosciuto Sport flop del Napoli ha battuto 32 al Maradona dalla Fiorentina dell’Atalanta che perde a Sassuolo da uno in testa alla classifica di sono meno 1 dal Milan che stasera affronta il Torino in trasferta è a pari punti con l’Inter anche a una partita in meno i bergamaschi invece sono ottavi superati anche dalla Viola Vittoria in trasferta anche per l’Udinese che si porta in acque tranquille lascia il Venezia al terzultimo posto insieme al Genoa battuto in casa 41 dalla Lazio una lite e forse per la durata dell’attesa per essere servito per una serie di colpi di pistola nei confronti di un dipendente 23enne di un Risto bar nella piazza centrale di Pescara il giovane ferito al torace è stato trasportato dal 118 in ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione sul posto la Croce Rossa Italiana soccorso la fidanzata del perito dipendente di un vicino bar che accusato un malore sono 53253 nuovi contagi da covid nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ieri era63.900 92 le vittime sono invece 90 un calo rispetto alle 112 di ieri di tasso di positività e 15 1% in meno rispetto alle 14:06 di ieri sono 465 pazienti ricoverati in terapia intensiva 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra Entrate uscite gli ingressi giornalieri sono 39 i ricoverati nei reparti ordinari sono 10038 15 in più rispetto agli cronaca ancora per proteggersi dai Bulli che lo perseguitava una scuola un diciassettenne avrebbe deciso di pagare di sua iniziativa tre coetanei per essere scortato durante i suoi spostamenti anche in auto e i 3 Bodyguard di bulli approfittando della fragilità del ragazzo lo avrebbero costretto a versare Somme ingenti da 20000 fino a €100000 alla cifra ipotizzata dai magistrati il diciassettenne scrive il Corriere del Veneto è uno studente via scoperti Gli amanti di denaro i genitori hanno denunciato il fatto dei Carabinieri il terzetto di ventenni è stato rinviato a giudizio dal Gup per circonvenzione di incapace E questa era l’ultima notabuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa