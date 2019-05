Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è venerdì 10 maggio Buongiorno da navigazione da Francesco in studio avvia la stretta Sui negozi di chiamata con Salvini che non ci controlli a tappeto contro droghe prodotti che fanno male La direttiva del Viminale non prevede chiusure maggior sorveglianza su vendite le gare di infiorescenze senza 18 da luoghi sensibili come scuole è un rapporto della polizia entro il 30 giugno telematiche chiudono prima i negozi a Torino annullato il festival della Canapa per il forfait di vari espositori Ok alla coltivazione terapeutico sul proprietà del comune resistere è l’invito fatto da Papa Francesco incontra dalla famiglia Rom al centro di violente proteste perché assegnatario di casa popolare a Casal Bruciato a Roma e ci sono i primi denunciati per cui anche chi ha urlato ti stupro a una nomade con il Bimby oggi atteso informativa dettagliata in procura Salvini via dice intanto che porti restano chiusi dopo che ieri la Marina ha salvato 36 gradi sonoal largo della Libia e La Mediterranea altre 29 una crisi di governo per ragazzi dell’ inchiesta per corruzione su Siri La revoca di Maio l’indomani della revoca del sottosegretario della Lega Salvini corre il MoVimento 5 Stelle è un problema di tenuta dell’esecutivo si apre se non si fa la flat Tax la camera ha approvato la proposta di legge che taglia 345 tra senatori e deputati prima delle 2:00 lettura comfort previste per le modifiche della Costituzione scatterà alle 6:00 ora italiana l’aumento dei dazi americani su 200 miliardi di dollari di prodotti dalla Cina dal 10 al 25% proseguono Intanto oggi a Washington i negoziati tra le due potenze commerciali torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane alla fine del 2017 è stata pari a 8,4 volte il reddito disponibile oggi attesi dati su produzione industriale con il deputato dell’opposizione Veneziana di Grazia chiesto ospitalità Ambasciata d’Italia a Caracas si tratta del secondo membro dell’assemblea Nazionale che si è rivolto alle autorità italiane chiedendo professione dopoMagari lei lo sa intanto convocato una nuova mobilitazione nazionale per domani sport in chiusura anche la finale di Europa League e soprattutto inglese il 29 maggio Abaco si sfideranno Chelsea e Arsenal che ieri sera tutto il Rispettivamente 5 quattro rigori l’entrata e 42 il Valencia Serie A domani in campo gli anticipi Atalanta Genoa Cagliari Lazio Fiorentina Milan Formula 1 oggi a Montemilone prove libere del distacco e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa