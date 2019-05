Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio entrata in acqua italiane la Mare Ionio la nave di Mediterranea Saving humans che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria appena superato il limite delle 12 miglia a sud di Lampedusa fa sapere Mediterranea la nave è stata raggiunta da due motovedette della guardia di finanza per un controllo di polizia chiediamo l’ingresso in un porto sicuro scrive la n g suite dove sbarcare Uomini e donne incinte e bambini Cambiamo argomento è scattata la mezzanotte di Washington le 6:00 del mattino in Italia l’aumento dei tassi americani dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di merci importate dalla Cina verso gli Stati Uniti lo confermo una nota emessa dalla 16 Border Protection Washington si continua a trattare la prima giornata di colloqui non ha portato ad alcun accordo nelle prossime ore torneranno a vederti le do dei ragazzida una parte del responsabile americano al commercio Robert lighthizer e dal segretario al tesoro americano Steve minocin dall’altra dal vicepremier cinese LUISS secondo il presidente Donald Trump è un accordo È ancora possibile dialogo con Pechino resta aperto ho ricevuto una bellissima lettera dal Presidente Sfingi impegni che ci sentiremo nelle prossime ore ha detto il Tycoon sottolineando però che vaccino e deve concedere di più Intanto le borse cinesi da essere precipitati in pochi secondi in territorio negativo a meno di un’ora dalla chiusura della seduta mostrano soldi guadagni superando l’effetto dei nuovi dati l’indice composti di Shanghai sale del 20 9 % 2910 63 punti mentre quello di scienze ne segna un Progresso del 2 47% a quota €1548,06 torniamo in Italia la politica più controlli su una chiusura dei cannabis Shop dopo gli annunci del Ministro dell’Interno arriva la circolare del Viminale che però che non dispone Stoppa generalizzati in vita perché tu le forze di polizia amministrazioni locali aspettare il prossimo 30 giugnouno specifico report sulle risultanze del ricognizione svolta e sulle iniziative conseguentemente in moltissime persone si sono raccolte davanti alla struttura in cui la piccola di 4 anni gravemente ferita da un proiettile in piazza Nazionale Per portarle sugli verità le sue condizioni sono in lieve miglioramento andiamo a chiudere con le borse cinesi aprono la seduta in forte rialzo guardando il round negoziale di Washington tra Stati Uniti e Cina sul commercio di entrata in vigore di dazi americani dal 10 al 25% sull’importo di beni made in Cina 200 miliardi di dollari attesa tra circa due ore 15:00 e composit Shanghai sale Nelle prime battute del 129 per 100 a 2887,83 punti mentre quello di guadagna Luna 84% portandosi a quota €1538,54 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

