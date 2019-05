Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale cosa ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è scattata la mezzanotte di Washington alle 6:00 mattino in Italia lo mento dei dazi americani su 200 miliardi di dollari di beni Navy in Cina dal 10 al 25% Ma nella capitale statunitense si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vederti le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile americana al commercio Robert lighthizer e dal segretario al tesoro americano Steven mnuchin e dall’altra dal vice premier cinese li ho trattati non hanno portato progressi Pechino preannuncia contromisure ma esprime speranza per una soluzione che permette di ritrovarsi a metà strada è entrata in acque italiane da mare Ionio la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato 40 miglia dalle coste della Libia 30 migranti a bordo di un gommone in avaria appena superato il limite delle 12 miglia a sud di Lampedusa è stata raggiunta da due motovedette della guardia di finanza per un controllo di polizia chiediamo in ingleseporto sicuro scrive line egi sutte dove sbarcare Uomini e donne incinte e bambini polemica tra il vicepremier Salvini la ministra della Difesa trenta dopo che una nave della Marina Militare ha salvato 36 migranti al largo della Premier Conte ottiene la disponibilità del con i partner europei per l’accoglienza è ancora scontro tra i due vicepremier nonostante la vicenda spiriti ormai archiviata Salvini annuncia che chiuderà tutti i canali Shop e vi invita a chiudere le piazze dello spaccio e colpire le mafie il capo della Lega spiega che se non si riducono le tasse c’è un problema nel governo Di Maio replica che le case occupate per queste quella di CasaPound l’hanno ridata gli italiani già un poco con te siamo al governo non certo per farti distrarre dalle polemiche siamo determinati a lavorare un deputato dell’opposizione venezuelana Amerigo De Grazia ha chiesto spedalità l’ambasciata d’Italia a casa Lo ha reso noto lui stesso su Twitter si tratta del secondo membro dell’assemblea Nazionale che ti ho rivolto alle autorità italiane chiedendo protezione dopo Mariella magal De Grazia assicurato che continua la lotta e ringraziatoaccoglienza dell’Italia Mo ti mando il suo gesto con la volontà di non dare la soddisfazione alla Narco dittatura di esibirmi come trofeo e utilizzo armi come stadio diventano quattro così libero venezuelane che hanno trovato ospitalità in ambasciate straniere della capitale il leader nordcoreano Kim jong-un ha guidato manovre militari di vari mezzi per colpire a lungo raggio lo annuncia Agenzia all’indomani del lancio di due missili a corto raggio rilevati da seoul Ki Ma infatti izzato la necessità di rafforzare le capacità di difesa per svolgere i compiti di combattimento e mantenere la postura di combattimento Chi è una contro getta come si dice dalle situazioni che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa