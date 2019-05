Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora non Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio due fratelli sono stati arrestati per la sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli per rimasta ferita gravemente la piccola Noemi si tratterebbe dell’autore della Guardia del fratello che ha aiutato a fuggire l’uomo accusato di aver esplosi colpi che hanno chiarito la bambina il pregiudicato Salvatore nurcaro obiettivo dell’agguato si chiama Armando Del Re ed è residente nel quartiere di Montesanto a ridosso della centralissima via Toledo l’altro uomo fermato fratello di dovrebbe aiutato a fuggire avrebbe partecipato alla pianificazione dell’agguato Cambiamo argomento entrata in acqua italiane la Mare Ionio la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalla costa della Libia 30 migranti a bordo di un gommone in avaria appena superato il limite delle 12 miglia a sud di Lampedusa fa sapere Mediterranea la nave è stata raggiunta da due motovedette della guardia di finanza per un controllo di polizia chiediamo l’ingresso in unsicuro scrive la n g su Twitter dove sbarcare Uomini e donne incinte e bambini cambiamo ancora argomento è scattata la mezzanotte di Washington alle 6:00 del mattino in Italia momento di dazi Stati Uniti dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di merci esportate dalla Cina verso gli Stati Uniti lo conferma una nota emessa dalla Us customs and Border Protection a Washington si continua a trattare la prima giornata di colloqui non ha portato ad alcun accordo e nelle prossime ore torneranno a vederti le due delegazioni guidate da una parte del responsabile americana al commercio Robert la segretaria tesoro americano scrive Munich e dall’altra dal vicepremier cinese Luke e secondo il presidente Donald Trump e accordo È ancora possibile dialogo con Pechino resta aperto ho ricevuto una bellissima lettera dal Presidente ex ingin ping e ci sentiremo nelle prossime ore ha detto il Tycoon sottolineando però crescina deve concedere di più Intanto le borse cinesi dopo essere precipitato in pochi secondi in territorio negativochiudere una seduta altamente volatile c’entra soliti guadagni indice composite Shanghai mazza del 3:10 % 2939, 21 punti mentre quello di scienze del 380 3% attestandosi massimi intraday a quota 1568,62 torniamo in Italia sei ragazzi alcuni dei quali oggi i maggiorenni ma all’epoca dei fatti i minorenni sono stati arrestati a Reggio Calabria perché accusati di bullismo violenza sessuale adescamento di Minori violenza sessuale di gruppo violenza privata Asti sessuali con minorenne pornografia minorile Vittime sono quattro ragazze anche loro minorenni un all’epoca dei fatti aveva meno di 13 anni chi sei arresti 41922 17 anni sono stati posti in custodia cautelare in alcune comunità come predisposto dal tribunale minorile L’operazione è stata chiamata in codice Baby Cry è da Reggio Calabria ci spostiamo a Modena un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri non area di sosta sull’autostrada A1 all’altezza di Castelfranco Emilia in provincia di Modena di ipotesi omicidio in casapresentava una vistosa ferita alla testa il corpo senza vita è stato ritrovato a 24:00 da un camionista che ha avvertito la polizia la vittima e un cittadino italiano residente nel bolognese a indagare è la squadra mobile della polizia e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa