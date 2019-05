Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato catturato il responsabile dell’ agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi un uomo Salvatore nurcaro vero obiettivo dei Killer in piazza Nazionale l’uomo Armando del re è stato catturato dai carabinieri in provincia di Siena nelle ricerche nella caccia all’Uomo coordinata dalla Procura di Napoli sono state impegnate tutte le forze di polizia insieme con lui è stato arrestato anche il fratello che avrebbe fatto da complice che è stato portato nella caserma dei Carabinieri Pastrengo di Napoli il procuratore di Napoli Giovanni Melillo ha spiegato che la sparatoria che ha portato al ferimento di Noemi è maturata in pieno contesto camorristica e Giuliano che dopo il caso Siri la lega non perda la testa Comprendiamo la loro difficoltà di ritrovarti nemmeno 10 mesi di legislatura un proprio Sottosegretario indagato per corruzione non in centro dove c’è anche la macchina ma questo non giustifica certi atteggiamenti non siamo dei bambini siamo dei ministri veniamo pagati per costruire un futuro a Paeselamentarsi così Luigi Di Maio su Facebook negli ultimi giorni le provocazioni subite sono state tante ma il MoVimento 5 Stelle resta disponibile ad andare avanti per altri 4 anni Mare Ionio sbarcherà i 30 migranti soccorsi al largo della Libia tra cui donne incinte 5 minuti a Lampedusa lo rende noto Mediterranea anche su Twitter ha postato un video della nave in movimento scortata da una motovedetta della Guardia di Finanza partita in questo momento Mar Ionio per fare ingresso al porto di Lampedusa scrive mediterranea Per completare operazione di salvataggio per lo sbarco dei Frati nel porto sicuro come prevede la legge i segnali contraddittori che il governo ha dato nei primi mesi hanno ingenerato il clima di sfiducia che contribuisce a spiegare l’attuale stagnazione lo ha sottolineato il direttore generale di Confindustria ha Marcella Panucci edizione sul DL crescita mentre si discuteva di crescita sblocca cantieri veniva approvata la legge sulla class action molto penalizzante per le imprese blocca trivelle con un approccio avversativo se non ostile verso Chi produceti fa registrare un primo segnale di discontinuità seppur di portata limitata potrà quindi avere un effetto positivo solo se accompagnato da un attenzione ai temi della vita e delle imprese andiamo a parlare di scuola sciopero il 17 maggio contro un accordo inutile il sindacato ANIEF è in prima fila i giovani sindacato risponde all’appello dico a scuola per una mobilitazione unitaria troppi e non c e poca concretezza nel Intesa tra governo e sindacati sentiamo ai nostri microfoni previdente Via B Marcello Pacifico il 17 quindi mi fanno Fermare lo so però a cui aveva aderito che hanno sospeso cancellato sindacale accordo con il governo questo accordo con il con il governo sembra ti sembra insufficiente è un accordo Dove Alla fine non per frontescuola sul precariato entrati voglia di tornare ai concorsi straordinari quando è evidente che dopo anni anni di insegnamento da precari bisogna questa persona attraverso la riapertura delle gare per chi non è abilitato attraverso i corsi abilitanti che permettono. di utilizzare il doppio canale di reclutamento Per quanto riguarda gli stipendi anche gli impegni assunti a cercare le risorse però purtroppo ancora continuano a essere legate da un concetto di fondo che gli stipendi non possono essere disordinati quindi qualsiasi cosa si trovi che si allontana tre cifre non è il problema delle 2:00 precise un problema di adeguare gli stipendi della vita da sempre appartenenti al mondo della scuola perché venivo da te che non sono stata smentita te a quello che la leggeproprio per la carriera del personale scolastico è tutto in redazione Gabriele a Luigi da Francesco Vitale l’augurio di un buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

