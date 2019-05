Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato catturato il presunto responsabile dell’ agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi un uomo Salvatore nurcaro vero obiettivo del Killer piazza Nazionale l’uomo Armando del re è stato catturato dai carabinieri provincia di Siena nelle ricerche nella caccia all’Uomo coordinata dalla Procura di Napoli sono state impegnate tutte le forze di polizia insieme con lui è stato arrestato anche il fratello che avrebbe fatto da complice ed è stato portato nella caserma dei Carabinieri Pastrengo Napoli il procuratore di Napoli Giovanni Melillo ha spiegato che la sparatoria che ha portato al ferimento di uno è maturata in pieno con testo camorristico dei ragazzi oggi maggiorenni ma all epoca dei fatti i minorenni sono stati posti in vita dalla squadra mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale dei Minorenni sono accusati di bullismo violenza sessuale adescamento di Minori violenza sessuale di gruppo violenza privata atti sessuali con minorenne pornografia minorileai danni di quattro ragazzi di cui all’epoca dei fatti aveva meno di 13 anni le indagini sono partite da una segnalazione di telefono azzurro un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri non area di sosta su autostrada A1 all’altezza di Castelfranco Emilia in provincia di Modena in direzione nord l’ipotesi di omicidio il cadavere presentava una vistosa ferita alla testa a indagare è la squadra mobile della polizia di Modena il corpo senza vita è stato ritrovato a mezzanotte da un camionista che ha avvertito la polizia la vittima e un cittadino italiano residente nel bolognese è scappato alla mezzanotte di Washington e le 6:00 del mattino in Italia l’aumento dei tassi americani sui 200 miliardi di dollari di dei miei vicina dal 10 al 25% Ma si continua a trattare nonostante il primo giorno di confronti non abbia portato progressi Pechino preannuncia contromisure ma esprime speranza per una soluzione che permetta di ritrovarsi e nonostante il calo della produzione industriale dello 0,9% ammazzo il primo trimestre 2019 si chiude con una crescita del 1% rispetto ai tre mesi precedenti la prima dal Quarto trimestre17 lo comunica l’Istat rispetto a marzo 2018 i dati corretti per gli effetti di calendario mostrano un calo del 4% sono in crescita solo beni strumentali in flessione del 14 e 4 la produzione di auto meno 14% nel trimestre ed è tutto buon proseguimento di ascolti

