Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno all’informazione la nave Mare Ionio della Mediterranea Saving Human è approdata a Lampedusa con a bordo 30 migranti recuperati ieri al largo della Libia l’imbarcazione è stata però sottoposti ad un sequestro d’iniziativa della Guardia di Finanza dopo un’ispezione avrebbe messo in evidenza alcune irregolarità Ma tu sei più utilizzata nei confronti dell’ equipaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Matteo Salvini commenta non entra Lampedusa da nave libera Ultimo viaggio per la nave dei centri sociali bloccata e sequestrata Ciao ciao l’economia le spese spesso hanno una ragione ma bisogna rispettare la compatibilità ogni spesa per un motivo c’è il sacrificio di altri e quello che si chiama il costo opportunità così il ministro dell’economia Tria intervenendo alla celebrazione dei 150 anni della Ragioneria Generale dello Stato la sapienza è una sfida ambiziosa Clickcollaborazione delle strutture è un confronto aperto con la controparte politica spiega il ministro la cronaca Fabio altitonante il consigliere Lombardo di fatto Italia Alessandro nella Maxi inchiesta della dda milanese con auto venuto soldi né come corruzione e finanziamento illecito così il suo legale l’avvocato Luigi Giuliano a riassunto La difesa del politico nell’interrogatorio davanti al GIP di Milano per la difesa di altitonante non c’è alcuna mazzetta da €20000 ai €25000 contestati come finanziamento illecito sarebbero un finanziamento regolare dichiarato per la campagna elettorale di Pietro Tatarella l’ultima notizia chiusura è scattata la mezzanotte di Washington le 6:00 del mattino in Italia dei dati di statunitensi su 200 miliardi di dollari di beni made in China dal 10% al 25% il primo giorno di confronti non abbia portato progressi Pechino preannuncia contromisure ma il clima è per una soluzione che permetta di ritrovarsi a metà strada ed evidenzia che mantenere rapporti stabili in salute tra Stati Uniti e Cina è nell’interesse di tutti però l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le mie già tornaprossima edizione

