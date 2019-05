Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno al termine di una settimana ricca di polemiche all’interno del Governo il premier Giuseppe Conte fa il punto è un’intervista il paese nega che la sua leadership sia messa in ombra della presenza di Matteo Salvini nel governo comandi il Ministro dell’Interno dice è un’illusione ottica la guida ci sono io il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio intanto sferza la lega dopo il caso Siri non perde la testa spiega veniamo pagati per costruire un futuro al paese non puoi lamentarti poi avverte negli ultimi giorni le provocazioni subito e sono state tante ma il movimento resta disponibile ad andare avanti altri 4 anni andiamo a Napoli migliorano le condizioni di Noemi bimba di 4 anni ferita durante un agguato di camorra a venerdì scorso da questa mattina come li porta l’ultimo Bollettino medico la piccola è stata portata di uno stato di ossidazione non profonda e dividerci una valida respirazione spontanea senza necessità dil’azione meccanica che però è stata mantenuta la bimba ha aperto gli occhi ma la prognosi resta riservata è stato catturato intanto Armando Del Re presunto responsabile del perimento della piccola arrestato anche il fratello Antonio fornito supporto logistico al procuratore di Napoli Giovanni Melillo ha spiegato che la sparatoria è maturata in pieno contesto camorristico contestata la premeditazione cambiamo argomento il presidente della Camera Roberto Fico difende la sindaca di Roma Virginia raggi x l’ha presa di posizione a favore della famiglia Roma assegnatario di un alloggio popolare a Casal Bruciato progetto per questo di minacce ha fatto bene a difendere i diritti delle persone che appartenendo ad una graduatoria avevano di una casa era giusto così afferma figo che condanna chiunque si azzardi a gridare frasi ingiuriose ad una donna che porta in braccio un bambino piccolo si dice contento che i diritti vengano rispettati è che Chi ha diritto alla della posta per te Questa è la legge Quindi dritto va difeso da tutte le istituzioni l’ultima notizia in chiusura siamo pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato con un comizio di Roberto fiori in piazzale Aldo Moro di Remoa Lugano no alla sostituzione etnica No al Business dell’accoglienza non possiamo tollerare che questo nemico dell’Italia Sandra in cattedra e la posizione di Forza Nuova in vista dell’incontro che il sindaco sospeso di Riace Mimmo lunedì all’università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti se L’esperienza di Riace del Cammino di rinascita di un paese abbandonato è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa