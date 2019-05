Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno almeno 70 migranti sono annegati nella fondamento della loro imbarcazione in acque internazionali a 40.000 da sfax in Tunisia 16 sopravvissuti salvati da spiriti nella zona I migranti di origine subsahariana sono partiti dalla Libia le operazioni di salvataggio sono condotte dalla Marina Militare tunisina intanto è approdata a Lampedusa con a bordo 30 migranti salvati al largo della Libia la Mare Ionio dello NG Mediterranea Saving Human la nave è stata sequestrata dalla guardia di finanza con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina I migranti dice premier Conte saranno fatti tipo Letta Ci mancherebbe Mica li mettiamo in galera o troviamo in mare e al termine di una settimana di polemiche nel governo proprio il premier Conte in un’intervista a il paese nega che la tua Lidl si è perché a meda Matteo Salvini l’idea che nel governo comando il Ministro dell’Interno al sicuro è un’illusione ottica la guida ci sono io prima io intanto sferza la lega dopo il caso Siri non sa perdere la testa dice veniamo pagati per costruire un paese non per lamentarsi gli ultimi giorni le provocazioni su di te sono state tante ma il movimento resta disponibile ad andare avanti altri 4 anni l’economia le spese stesso anno una ragione ma bisogna rispettare la spesa per un obiettivo sia il sacrificio di altri obiettivi e quello che si chiama il costo opportunità le parole del ministro dell’economia Tria la celebrazione dei 150 anni della Ragioneria Generale dello Stato è una cosa che richiede la piena collaborazione delle strutture un confronto aperto con la parte politica in chiusura ultima notizia scattata la mezzanotte di Washington alle 6:00 del mattino Italia aumento dei tassi statunitensi su 200 miliardi di di beni made in China dal 10% al 25 ma si continua a trattare nonostante il primo giorno di confronti non abbia portato progressi perché non preannuncia contromisure ma esprime speranza per una soluzione che permetta di ritrovarsi a metà stradaed evidenzia che mantenere rapporti stabile in salute tra Stati Uniti e Cina e nell’interesse di tutti Sarà l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

