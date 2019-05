Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 10 maggio state le informazioni in studio Giuliano Ferrigno tragedia nel Mediterraneo almeno 70 migranti o più sono annegati nella fondamento della loro imbarcazione in acque internazionali a 40 miglia da pazzi in Tunisia 16 sopravvissuti salvati da pescherecci nella zona I migranti di origine subsahariana sono partiti dalla Libia le operazioni di salvataggio sono condotte dalla Marina Militare tunisina intanto è approdata a Lampedusa con a bordo 30 migranti salvati al largo della Libia Ionio dei nonni di Mediterranea Saving Human la nave è stata sequestrata dalla guardia di finanza con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chi migranti dice però il premier Conte saranno fa scendere messi in sicurezza Ci mancherebbe Sottolinea con te mica li mettiamo nelle patrie galere Oli affoghiamo in mare è un fascicolo di indagine è stata aperta dalla Procura di Roma sui fatti di Casal Bruciato il reatopropaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale del telefono di una prima informativa della Digos al momento è fascicolo al contro ignoti ma prosegue L’analisi dei video per identificare gli autori dei disordini Intanto il presidente della Camera fico difende la sindaca raggi x posizione Assunta a favore della famiglia Roma assegnataria di una casa popolare ha fatto bene a difendere i diritti delle persone che in base ad una graduatoria avevano diritto ad una casa era così cambiamo argomento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di revoca da Sottosegretario di Armando Siri che gli ha inviato mercoledì il premier Conte scrive indagato per corruzione nell’inchiesta delle procure di Roma e Palermo indagini della dda Milanese sulle tangenti il consigliere di Forza Italia in Lombardia Fabio altitonante arrestata fermato verso i suoi legali di non avere mai ottenuto soldi né come corruzione come finanziamenti per l’avvocato non c’è nessuna mazzetta da €20000 i €25000. è tardi come finanziamento illecito finanziamento decollare indicato per la campagna elettorale di Pietro Tatarella ultime notizie in chiusura di cronaca andiamo a Napoliio non le condizioni di Noemi la bimba di 4 anni ferito in un agguato di camorra a venerdì scorso da stamattina La piccola entrata portare ad uno stato di siderazione non profonda evidenzia una valida respirazione spontanea senza ventilazione meccanica che te l’ho portata mantenuta noi mi ha aperto gli occhi ma la prognosi resta riservata è stato catturato intanto Armando Del resto è tutto responsabile del perimento della bambina ha detto anche il fratello Antonio che avrebbe fornito supporto logistico il procuratore di Napoli Melinda spiegato che la sparatoria è maturata all’interno contesto camorristico contestata la premeditazione che tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa